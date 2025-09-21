Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera

El Ponent de Mallorca, con Calvià y Andratx como emblemas, suma promociones residenciales de alto nivel, contribuyendo a reforzar la idea de ambos municipios como la ‘milla de oro’ de la isla. El sudeste, en los últimos años, se consolida como un enclave privilegiado del mercado de casas de lujo.

Una de esas promociones que va tomando forma se encuentra en una zona aún escasamente desarrollada de Peguera, en la calle Bonavida, situada en la parte alta del núcleo, cercana a la autovía que va hacia Andratx y a las puertas de la Serra de Tramuntana, declarada patrimonio mundial de la Unesco. El crecimiento de toda esa zona se perfiló hace años en un plan parcial, que marca la hoja de ruta de crecimiento urbanístico.

El conjunto residencial está formado por una quincena de villas, de entre tres y cuatro habitaciones y con piscinas privadas. La superficie de cada una de estas casas oscila entre los 315 y los 415 metros cuadrados y están distribuidas de forma que “se unen para crear un ambiente similar al de un pueblo”, según puede leerse en la descripción promocional del proyecto.

“Están conectadas por caminos y comparten una zona boscosa privada en la parte trasera de las villas. Además, hay un área común para los vecinos ubicada cerca de la entrada a Bonavida”, continúan explicando los promotores en la web del conjunto residencial.

Entre Santa Ponça y Peguera

Esta promoción se suma a otras que han ido construyéndose en este entorno que representaba un ‘cinturón’ natural que envolvía los alrededores de Peguera, a medio camino entre Santa Ponça y Andratx, dos localidades con gran tirón inmobiliario.

La transformación del entorno de Peguera, amparada en la normativa urbanística de Calvià, despierta recurrentemente algunos comentarios entre vecinos del lugar, que expresan su temor a que esta parte del núcleo acabe convirtiéndose en unos años en algo parecido a lo que es hoy en día Cala Llamp, La Mola (Andratx) o Nova Santa Ponça, ejemplos de zonas densamente urbanizadas con mansiones y pisos de lujo.

Plan Parcial

El Plan Parcial de Peguera oeste, cuya gestación se remonta al principio de este siglo, sentó las bases del futuro de una de las últimas grandes urbanizaciones pendientes de desarrollo en el municipio de Calvià,

Esa herramienta urbanizadora contemplaba que las viviendas se pudiesen levantar en dos sectores diferentes del plan urbanizador. Según se informó en aquel entonces, en uno de los sectores se permitía la construcción de planta baja más tres plantas, con una altura máxima de trece metros, mientras que en el otro sector se permitía construir una planta además de la planta baja, con una altura máxima de 6,5 metros. Además, se establecía que al menos un 40 por ciento de la superficie edificable debía destinarse a vivienda protegida.

Precisamente, el año pasado, el Ayuntamiento de Calvià cedió al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) un solar de titularidad municipal en esta misma calle Bonavida, pero en el número 2, a fin de construir 24 pisos sociales. Para este proyecto residencial, la administración prevé destinar una partida de 3,1 millones de euros para esta promoción en el nuevo proyecto de presupuestos para el año 2025.