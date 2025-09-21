Obituario
Muere Miquel Oliver, figura clave del mundo del vino de Mallorca
Fue pionero a nivel estatal en producir un moscatel seco, bautizado con el nombre de 'Muscat'
La Denominació d'Origen (DO) Pla i Llevant ha comunicado el fallecimiento de Miquel Oliver, considerado una figura clave en el mundo del vino mallorquín. La entidad resaltó su papel decisivo en dignificar y proyectar la calidad del vino de Mallorca, y en particular en la DO Pla i Llevant.
Durante décadas lideró la modernización de la viticultura local mediante la mejora de prácticas enológico-agrícolas, apuesta por la innovación, y transformación de la bodega familiar.
"Despedimos a una persona muy importante para el mundo del vino, Miquel Oliver, gran maestro y mejor persona, pionero del sector y una de las personas que hicieron posible la DOP Pla i Llevant. Gracias por la labor realizada y por el legado que nos deja", manifestó la presidenta de la DO, Xisca Armero.
En los años noventa se destacó por elaborar un vino blanco de gran calidad a partir de variedades de moscatel, llamado Muscat, siendo prácticamente pionero en Mallorca e incluso en el Estado en producir moscatel seco, lo que sorprendió a consumidores y abrió nuevas posibilidades para los bodegueros.
Otro de sus legados fue la transición generacional: acompañó a su hija Pilar Oliver en su formación, incluido realizar vendimias en bodegas de Francia, antes de asumir la dirección del negocio familiar. Junto con Jaume Olivella construyó una nueva bodega en las afueras de Petra, diseñada bajo criterios de eficiencia y respeto al territorio, según recordó la entidad.
"Protagonista del cambio"
"Fue uno de los protagonistas del cambio del vino en Mallorca. Fue capaz de replantear la bodega heredada de la familia para iniciar el camino hacia los vinos de calidad que ahora ya han alcanzado su plenitud", manifestó por su parte Antoni Bennàssar, quien fue presidente de la DO durante 20 años.
La DO Pla i Llevant expresó su gratitud por su legado, y destacó su compromiso con la tradición, la innovación y la calidad del vino mallorquín. El sector recuerda a Oliver no solo como un bodeguero destacado, sino como alguien que apoyó a los jóvenes elaboradores y promovió una cultura vitícola moderna.
