Buena vida y mejor si es dorada

Normal que una calle con preferencia aventajada para las villas de lujo, con piscina privada por supuesto, tenga etiquetadas sus placas identificativas con el nombre de Bonavida. En ella, la previsión para vivienda protegida, sea de promoción pública o privada, es un imperativo legal o una reserva en el presupuesto municipal que siempre espera mejor ocasión.

Peguera tiene celos de Cala Llamp, La Mola de Andratx o Nova Santa Ponsa y se afana en desplegar su propia ‘milla de oro’ bajo el amparo de su Plan Parcial de la zona oeste. Es lo que prima y no solo en el Ponent. La urbanización fantasma de s’Estany den Mas, en el término de Manacor, se reactiva tras 15 años de abandono, en forma de 189 chalés, así, de golpe. Los promotores inmobiliarios ya no tienen reparo en confirmar que están al tanto de los terrenos disponibles en las áreas de transición de Palma, especulación arriesgada a la que no conviene hacer caso ha dicho el alcalde, Jaime Martínez. El consejo, con toda probabilidad, va dirigido a jóvenes desesperados por emanciparse y a familias carentes de techo digno y no tanto a extranjeros de alto poder adquisitivo. Los pueblos nuevos –puro marketing con denominación un tanto ofensiva– dan la espalda, y si es posible una patada, a las villas, llogarets, pueblos, caseríos y possessions de toda la vida. Es más, ni siquiera saben distinguir entre lo uno y lo otro. Por tanto, resulta imposible que la nueva promoción de villas de lujo en el balcón preferente de Peguera pueda cumplir, ni siquiera por aproximación, con su promesa publicitaria de consolidar «un ambiente similar al de un pueblo» No se preocupen, aún así se venderán sin esfuerzo, pero tengan presente que un pueblo no adulterado no es eso. Un pueblo es un lugar con vida colectiva, tradición consolidada y futuro por alcanzar, unas aspiraciones que hoy se centran en gran parte en el logro de viviendas normales, comunes si quieren, capaces de dar estabilidad residencial a la población trabajadora. Pero se prima la buena vida en el aislamiento de la casa dorada.