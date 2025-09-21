Andratx celebra un hermanamiento con la localidad manchega de Elche de la Sierra

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a varios miembros del consistorio, se desplazó hace unos días a Elche de la Sierra para participar en un nuevo acto oficial de hermanamiento entre ambos municipios, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad manchega.

El encuentro estuvo marcado por la tradición, la cultura y la amistad, en un ambiente de gran cercanía entre las dos poblaciones. Desde Andratx se quiso agradecer la cálida acogida de la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, y de su equipo de gobierno, destacando la importancia de mantener vivo este vínculo que une a ambos pueblos.

Placa conmemorativa

Desde las redes municipales de Elche de la Sierra se subrayó que «el hermanamiento entre Elche de la Sierra y Andratx ya tiene su placa conmemorativa».

«Hemos formalizado el acto en la entrada desde Hellín de nuestro municipio y fue muy emotivo. Un momento emocionante de seguir uniendo lazos que nos fortalecen como pueblos hermanos, ya que son muchos los residentes de aquí que están en Andratx y que nunca han dejado de volver a casa», agregó Elche de la Sierra.

El Consistorio manchego también quiso agradecer «de corazón a Andratx su cercanía, al Ayuntamiento representado por su alcaldesa y algunos de sus concejales, por habernos acompañado, por su cariño y por formar parte de nuestra historia». La jornada se completó con la participación de los Dragomonis de Andratx, que ofrecieron su impresionante espectáculo de fuego en Elche de la Sierra, poniendo un broche festivo a la celebración.

La localidad mallorquina, por su parte, cuenta en los jardines de Son Mas con un monumento y una placa que recuerdan el hermanamiento originado hace ahora una década.