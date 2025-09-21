Andratx celebra un hermanamiento con la localidad manchega de Elche de la Sierra
Son muchos los vecinos de la localidad manchega que viven en Andratx, una realidad que estrecha los lazos entre ambos lugares y que ahora se confirma con un nuevo acto de hermanamiento
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a varios miembros del consistorio, se desplazó hace unos días a Elche de la Sierra para participar en un nuevo acto oficial de hermanamiento entre ambos municipios, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad manchega.
El encuentro estuvo marcado por la tradición, la cultura y la amistad, en un ambiente de gran cercanía entre las dos poblaciones. Desde Andratx se quiso agradecer la cálida acogida de la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, y de su equipo de gobierno, destacando la importancia de mantener vivo este vínculo que une a ambos pueblos.
Placa conmemorativa
Desde las redes municipales de Elche de la Sierra se subrayó que «el hermanamiento entre Elche de la Sierra y Andratx ya tiene su placa conmemorativa».
«Hemos formalizado el acto en la entrada desde Hellín de nuestro municipio y fue muy emotivo. Un momento emocionante de seguir uniendo lazos que nos fortalecen como pueblos hermanos, ya que son muchos los residentes de aquí que están en Andratx y que nunca han dejado de volver a casa», agregó Elche de la Sierra.
El Consistorio manchego también quiso agradecer «de corazón a Andratx su cercanía, al Ayuntamiento representado por su alcaldesa y algunos de sus concejales, por habernos acompañado, por su cariño y por formar parte de nuestra historia». La jornada se completó con la participación de los Dragomonis de Andratx, que ofrecieron su impresionante espectáculo de fuego en Elche de la Sierra, poniendo un broche festivo a la celebración.
La localidad mallorquina, por su parte, cuenta en los jardines de Son Mas con un monumento y una placa que recuerdan el hermanamiento originado hace ahora una década.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera
- De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
- Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno