El renacer del cáñamo: La cooperativa Noma impulsa un cultivo regenerativo y sostenible para un futuro verde de Mallorca

La recuperación del cáñamo como cultivo regenerativo y sostenible está abriendo una nueva etapa en la agricultura balear. Noma es la primera cooperativa de Baleares dedicada íntegramente al cultivo de cáñamo industrial y lidera un proyecto que combina innovación, tradición y compromiso con el territorio. Así, apuesta por la recuperación del cáñamo como cultivo regenerativo, ecológico y con profundo arraigo en la historia agraria de Baleares. Durante los siglos XIX y XX, el cáñamo fue uno de los cultivos más importantes en las islas, especialmente en el Pla de Mallorca. Este cultivo tradicional estaba destinado principalmente a la producción de fibras para cuerdas, tejidos y otros usos industriales. “Su recuperación no solo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino también económico, cultural y patrimonial. Creemos firmemente que el cáñamo puede ser el futuro verde de las islas, generando beneficios ambientales, sociales y económicos para el territorio”, aseguran desde Noma. Por ello, este viernes la pionera cooperativa ha celebrado una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer los beneficios del cultivo del cáñamo, así como incentivar a los agricultores de las islas a sumarse a esta transición verde. Los asistentes han podido conocer de primera mano el potencial que tiene este cultivo en la transición hacia una agricultura más sostenible.

La presidenta de Noma, Inés Calleja, recalca que este tipo de cultivo puede ser una buena opción para explotaciones agrarias que ya cultiven cereal, viña o algarrobos, por ejemplo. La idea es que se apueste por una rotación de cultivos o que se siembre en las líneas entre los árboles. “Es una gran opción para complementar otros cultivos y dar un valor a la tierra de Mallorca”, sentencia Calleja.

Noma nació en 2021. “Cuando empezamos solo había dos genéticas certificadas por la UE, ahora hay 10. Esto nos permite tener más variedades y poder probar diferentes genéticas en función del clima y el suelo”, detalla. Además añade que han avanzado mucho en la investigación y la comercialización del cultivo. “Cada vez se nota más que Balears está más abierta a este tipo de productos y estamos más asentados. Ya nos conocen como los del cáñamo de Mallorca”, celebra Calleja que puntualiza que son de las pocas empresas “con total trazabilidad”.

Su objetivo es crear un libro de buenas prácticas del cáñamo para “poder dar una seguridad al payés sobre este tipo de cultivo”. “Somos los primeros, estamos iniciando este camino y queremos transferir nuestro conocimiento”, hace hincapié. “El cambio real se logrará cuando más manos payesas apuesten por el cáñamo y entre todas ejerzan presión para protegerlo como una alternativa agraria justa, ecológica y soberana, frente a grandes intereses industriales”, reconoce Calleja.

Degustación de semillas y aceite de cáñamo. / R.F.

La semana que viene la cooperativa empieza la colecta de esta temporada. De momento la salida que le dan en la actualidad al cáñamo es cosmética pero este año ya han hecho pruebas para darle una salida agroalimentaria. Según avanza Nuño Monasterio -también de Canem-, la próxima campaña van a hacer aceite, semillas y harina. “De un mismo producto consigues muchas salidas. La idea es hacer una marca mallorquina y englobar a través de la cooperativa a los diferentes productores que puedan salir para no luchar cada uno por nuestro lado”.

Beneficios

Durante la jornada se han explicado los beneficios agronómicos y medioambientales del cáñamo ya que absorbe metales pesado del suelo, reduce la compactación, aporta materia orgánica tras su cosecha y disminuye la presión de enfermedades y plagas para cultivos siguientes. De hecho, uno de los temas tratados es su efecto nematicida que iría como anillo al dedo en sa Pobla con la crisis que vive el sector de la patata debido a la plaga de nematodos ya que “actúa como cultivo nematicida natural, reduciendo la presencia de plagas subterráneas”.

Otras de las claves del cultivo son sus bajas necesidades hídricas y su mitigación del cambio climático con la absorción de CO₂ de hasta 15 toneladas por hectárea en un solo ciclo de cultivo. También han destacado su valor económico gracias a la producción de fibra, biomasa, flor, semilla y aceite. “Una botella de un litro de aceite de cáñamo prensado en frío y ecológico cuesta en el supermercado 40 euros. Es un producto que tiene demanda y te da un rendimiento”, sostiene Calleja. “Su transformación local genera empleo en zonas rurales y aporta rentabilidad incluso en pequeñas superficies, con costes de producción moderados y múltiples canales de comercialización”, desgranan desde Canem. Además de los usos alimenticios y cosméticos. Monasterio remarca que las semillas de cáñamo destacan por su alto valor nutricional ya que son ricas en omega 3, 6, proteínas y minerales. De hecho, su transformación en aceites y derivados tiene una gran demanda en sectores como la alimentación y la cosmética natural.