Manacor estrena un parque de bomberos que triplica la superficie del anterior

Tras tres años de obras para poder derribar los antiguos edificios de 1987 y levantar las nuevas estructuras, este viernes una representación institucional del Consell de Mallorca encabezada por su presidente Llorenç Galmés, ha presentado las nuevas instalaciones. Se trata de un parque más moderno, diseñado con materiales respetuosos con el medio ambiente y con espacios adecuados para las tareas que desarrolla el personal de Bombers de Mallorca.

Para la reforma integral ha sido necesario derribar todas las edificaciones obsoletas del complejo, ampliar la superficie y reubicar las instalaciones. Este proyecto se convierte así en el modelo de referencia para los futuros parques de Bombers de Mallorca, ya que optimiza distintas variables como el sistema constructivo, la capacidad operativa, los aspectos energéticos y los equipamientos. El presupuesto para la reforma integral ha sido de casi 3,7 millones de euros.

De manera provisional, y mientras se ejecutaban las obras, la dotación de Manacor se trasladó a una nave alquilada en el polígono de Manacor, muy cerca del actual parque, donde se ubicó todo el personal, los vehículos y el material. Conviene recordar que la dotación de bomberos de Manacor da servicio al municipio y a buena parte de las comarcas del Llevant y Pla de Mallorca.

El nuevo edificio tiene un total de 1.530,84 m² (triplica la superficie útil de las instalaciones), distribuidos en dos plantas, además de una torre de prácticas. La reforma integral del parque ha replanteado la entrada y salida de vehículos para garantizar la mayor rapidez posible en caso de emergencia.

Distribución eficiente

El proyecto permitirá aumentar la capacidad máxima de la dotación del parque a ocho bomberos por día, aunque de momento se mantendrá la dotación actual de seis diarios. Los nuevos espacios tienen capacidad para 50 funcionarios (con taquillas y armarios para los equipos de protección individual), que trabajarán por turnos.

El nuevo parque contará también con una torre de prácticas pionera, que dará respuesta a las necesidades diarias de formación y entrenamiento del personal, con diferentes escenarios y capacidades. Además, el proyecto incluye una zona de descontaminación, destinada a la protección del personal cuando trabaje con materiales contaminantes o peligrosos, o en caso de que se reproduzca una situación de pandemia. También se han optimizado los circuitos y procesos de descontaminación para vehículos, equipos y maquinaria.

Este modelo de parque ofrece mejoras en la distribución de espacios, ahora más versátiles en algunas zonas como el comedor, la sala de estar, los despachos o la sala de formación. Todo ello permitirá una mayor adaptabilidad en distintas situaciones (como el ingreso de más mujeres en el servicio o posibles escenarios de pandemia). Las instalaciones contarán también con más espacio de almacén en la zona del garaje de vehículos y se amplía el espacio del gimnasio, que incorpora terraza.