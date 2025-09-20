Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hallazgo de restos arqueológicos obliga a modificar el proyecto de ampliación del IES Sineu

El futuro edificio de Formación Profesional deberá desplazarse para no afectar a las estructuras que han aflorado y que forman parte de un yacimiento que ya era conocido

Algunos de los restos que han aparecido este verano en el patio del instituto de Sineu.

Joan Frau

Sineu

La existencia de un yacimiento arqueológico en el mismo emplazamiento en el que actualmente está situado el Instituto de Educación Secundaria (IES) de Sineu, que este año ha cumplido su 25 aniversario, era conocida de antemano. Lo que en principio no se sabía, aunque se podía intuir, es que los sondeos arqueológicos realizados este verano, con el centro educativo cerrado, en el patio grande del instituto, sacaran a la luz nuevas estructuras históricas que hasta la fecha permanecían en el subsuelo. El descubrimiento obligará a modificar el reivindicado proyecto de ampliación del instituto de referencia de la comarca del Pla, que debía expandirse precisamente en la zona donde se han hallado los restos, por lo que la futura nueva construcción, destinada a un centro integrado de Formación Profesional y cuyo proyecto ya estaba redactado, deberá desplazarse a otra zona próxima de la parcela educativa en la que no se han encontrado estructuras enterradas.

La finca donde a principios del presente siglo se levantó el actual instituto de Sineu es conocida con el topónimo de ‘es Clapers d’en Vellana’, lo que ya indica la presencia de construcciones megalíticas en la zona. De hecho, el centro educativo ya tuvo que desplazarse con respecto al lugar de construcción que indicaba el primer proyecto, y las obras de la última ampliación del IES ejecutada a mediados de la década de 2000 estuvieron también afectadas por los restos arqueológicos de época talayótica que afloraron a la superficie.

Ahora, todo indica que este nuevo plan de ampliación del instituto tendrá que volver a sortear el yacimiento para salvaguardar unos restos desconocidos para la mayoría.

Han aparecido los restos de una antigua muralla.

El nuevo director del IES Sineu, Pere Gelabert, explica que este pasado verano se hicieron catas arqueológicas en los terrenos donde estaba prevista la construcción del nuevo edificio destinado a la Formación Profesional, una antigua reivindicación del instituto ‘sineuer’ para contar con nuevos ciclos formativos que permitirá crear seis grupos adicionales de FP y ofrecer hasta 140 plazas nuevas para el alumnado. “Había indicios de la existencia de restos arqueológicos”, apunta Gelabert. Y así ha sido, ya que los sondeos hallaron diferentes restos de cerámica de época talayótica e incluso otros fragmentos de procedencia romana. También ha aflorado una gran estructura de piedra de varios metros de ancho que parecen ser los restos de una gran pared que “podría cerrar algún tipo de yacimiento”, es decir, una muralla que tal vez protegía a los habitantes del antiguo poblado talayótico.

Una vez sacados los restos a la luz, el proyecto de ampliación tal y como estaba previsto ha quedado descartado, a pesar de que los restos volverán a ser cubiertos después de ser documentados por los expertos. “Ahora, el proyecto se ha desplazado hacia el norte, donde se ubican las aulas modulares”, explica el director del instituto. Actualmente, se está ultimando la redacción de las modificaciones que deberán realizarse sobre el proyecto original, que según Pere Gelabert no deberá ser retocado con profundidad porque “no implica cambios en las dimensiones del futuro edificio educativo”. Simplemente, se desplazará unos metros para que las obras no afecten a los restos históricos que han aparecido recientemente.

Restos prehistóricos junto a las aulas modulares del centro educativo.

Es lógico pensar que la modificación del proyecto retrasará todavía más un proyecto de ampliación que ya de por sí acumula un retraso significativo. Pero no hay mal que por bien no venga. Y es que, según subraya el director del IES Sineu, el nuevo emplazamiento del futuro edificio es más adecuado que el ahora descartado, que debía levantarse en el centro del patio grande del instituto, dividiéndolo por la mitad. De esta forma, el centro educativo conservará su espacio exterior más extenso y la ampliación se ejecutará en una zona más desplazada que precisamente era el espacio que había propuesto el IES para el nuevo crecimiento. “Todavía nos ha ido bien”, celebra Pere Gelabert.

Jornada de puertas abiertas

El Ayuntamiento de Sineu y el instituto han organizado para este sábado una jornada de puertas abiertas para que los vecinos y vecinas interesados puedan descubrir los restos que se han encontrado en el patio del centro educativo, antes de que estos vuelvan a ser enterrados después de haber sido documentados para dejar constancia de su existencia.

El Ayuntamiento y el IES han organizado una jornada de puertas abiertas este sábado.

La arqueóloga Raquel Barceló Expósito será la encargada, a partir de las 9,30 horas de este sábado, de guiar a los visitantes por los restos y de explicar la importancia de estas antiguas estructuras que han salido a la luz este verano en la finca de ‘es Clapers d’en Vellana’, donde se ubica el actual instituto de Sineu.

