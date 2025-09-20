Se desprende parte de la cubierta de la Fàbrica Nova de Sóller

El deterioro de la Fàbrica Nova de Sóller, el último símbolo del pasado industrial del municipio, se ha visto gravemente acelerado en los últimos meses a raíz de la caída de una nueva parte del tejado del edificio de oficinas. El agujero que ya existía en la cubierta se ha ampliado visiblemente, poniendo en evidencia el estado crítico de una construcción que, pese a su valor histórico y patrimonial, sigue inmersa en el abandono y la incertidumbre jurídica.

Este edificio, anexo a la nave principal del recinto fabril, ya fue víctima de un incendio en octubre de 2022 que afectó gravemente a la estructura del inmueble. Entonces, una parte del tejado se derrumbó, dejando un primer agujero que, con el paso del tiempo y la falta de intervenciones, se ha ido haciendo cada vez mayor. Ahora, el reciente desprendimiento en la vertiente posterior del tejado ha vuelto a encender las alarmas sobre la estabilidad del edificio.

Otra perspectiva aérea de la Fàbrica Nova de Sóller. / J. Mora

La situación actual compromete gravemente su integridad y hace presagiar un colapso parcial o total si no se actúa de forma urgente. Además, cabe recordar que en el interior de la Fàbrica Nova todavía se conservaban documentos, muestras de telas y otros materiales relacionados con la actividad textil que se llevó a cabo durante décadas. Muchos de estos elementos ya quedaron afectados por el fuego de 2022, pero ahora, con la degradación acelerada del edificio, el peligro de pérdida patrimonial es aún más grave. La lluvia y la entrada de agua por las aberturas de la cubierta han contribuido a estropear estos testimonios materiales de un tiempo que forma parte de la memoria colectiva sollerica.

Si la situación del edificio de las oficinas es precario, el del resto de edificaciones no es mejor. La cubierta de una de las naves ya presenta múltiples agujeros después de que las vigas hayan terminado por ceder. Las fotografías aéreas sirven para mostrar que hay partes de la cubierta que se están derrumbando y que a simple vista y a pie de calle no se ve.

Un futuro incierto

Mientras el estado del edificio empeora, la situación jurídica y administrativa del recinto sigue en un punto muerto. La sentencia dictada recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma obliga al Ayuntamiento de Sóller a expropiar la Fàbrica Nova, reconociendo su condición de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, su protección pública. Esta resolución judicial da respuesta a una reclamación que hace unos años interpusieron los propietarios que reclamaban que el Ayuntamiento asumiera la propiedad del edificio por la vía de la expropiación, dado que el conjunto está catalogado como equipamiento y que está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, el Ayuntamiento ha presentado recientemente un recurso de apelación contra esta sentencia, alargando así los plazos para tener una resolución definitiva en este contencioso.

El estado que presenta la icónica construcción es preocupante. / J. Mora

Paralelamente, desde el Consell de Mallorca se ha expresado la intención de adquirir el recinto para garantizar su preservación e impulsar un proyecto cultural y social. Por eso, recientemente acordó habilitar una partida de tres millones de euros de sus remanentes para negociar la compra y realizar una primera intervención urgente para evitar que el edificio acabe por caer. Sin embargo, esta voluntad todavía no se ha concretado en una acción firme, y el deterioro estructural sigue avanzando.

Con el paso del tiempo, la Fàbrica Nova de Sóller, que durante décadas fue un símbolo de progreso y actividad económica, se convierte cada vez más en un icono de la desidia institucional y de la fragilidad de nuestro patrimonio. Las próximas semanas pueden ser clave para determinar si todavía hay margen para salvar ese legado o si, finalmente, el tiempo y la inacción acabarán por borrarlo definitivamente.