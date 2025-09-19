Eventos
Qué ver y qué hacer en la Fira Dolça de Esporles 2025: dulces, cultura y tradición
El sábado 4 de octubre tendrá lugar la segunda edición de la Dolça Nit de l’Art, una velada que combina cultura y gastronomía con exposiciones, actividades infantiles, conciertos y un maridaje de vinos
Esporles acogerá el próximo domingo 5 de octubre la XIX edición de la Fira Dolça, un evento ya consolidado en el calendario festivo de Mallorca que pone en valor la repostería y los productos locales. El alcalde Josep Ferrà y el concejal de Promoción Económica, Jaume Terrassa, presentaron este viernes el cartel de la feria, diseñado por el artista local Antonio Cerón.
Como antesala de la cita, el sábado 4 de octubre tendrá lugar la segunda edición de la Dolça Nit de l’Art, una velada que combina cultura y gastronomía con exposiciones, actividades infantiles, conciertos y un maridaje de vinos de la Denominación de Origen Pla i Llevant con pasteles del Forn Fondo.
El domingo, el centro de Esporles se transformará en un escaparate de sabores y aromas, con la participación de hornos, comercios y empresas locales que ofrecerán una amplia variedad de dulces y elaboraciones artesanales: desde ensaimadas, crespells y cocas hasta helados y creaciones de chocolate.
La Fira Dolça 2025 contará además con un programa cultural y artístico para todas las edades. El Ayuntamiento invita a residentes y visitantes a disfrutar de un domingo diferente en Esporles.
