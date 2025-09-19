Los trenes contarán con un nuevo sistema de información al viajero

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) la tramitación de un gasto de 1,4 millones de euros para la licitación del nuevo contrato de servicios de asistencia al viajero y supervisión y manejo de instalaciones de SFM. Esta inversión en el nuevo sistema de información al viajero es una de las medidas para mejorar la calidad del servicio y las instalaciones de la red, junto con la renovación de las pantallas informativas y del sistema de megafonía en todas las estaciones, y con el plan de mejoras de la estación intermodal de Palma, entre otras.

Con este contrato para la mejora de los servicios de supervisión de las instalaciones y de la asistencia al viajero, "se garantiza la seguridad de las instalaciones y, en consecuencia, de su funcionamiento, gracias a la mejora del conocimiento del estado de las primeras, que permite dar respuesta a las necesidades que se producen en cada momento" explica el Govern. También se garantiza que el viajero reciba la ayuda y la información que pueda requerir. "Se trata de actividades esenciales en una explotación ferroviaria de acceso público", añade el ejecutivo.

El servicio de asistencia al viajero en la red de tren y metro de SFM se presta durante las 24 horas del día los 365 días del año, con un operador permanentemente adscrito, que se complementa con un segundo operador en las horas de servicio comercial. Además, el nuevo servicio incorporará la implantación de un sistema de inteligencia artificial para la respuesta inmediata de solicitud de información por parte de las personas usuarias.

El contrato incluye la supervisión continua de los sistemas que permiten conocer el estado de las instalaciones no ferroviarias y teledirigirlas, y también de los sistemas que permiten la interacción y la asistencia remota al usuario, todos ellos instalados en la sala anexa al control de tráfico centralizado, en la estación intermodal de Palma.

Este acuerdo del Consell de Govern autoriza a SFM el expediente de gasto correspondiente a esta licitación por un importe de 1,4 millones de euros (IVA incluido) para los próximos dos años (2026 y 2027). El contrato vigente, cuya última prórroga se está ejecutando actualmente, finaliza el próximo 23 de diciembre de 2025.

"La renovación del servicio de asistencia al viajero se enmarca en las medidas iniciadas por SFM esta legislatura para reforzar y mejorar la información a los usuarios del tren y del metro, y en el conjunto de actuaciones de mejora de la calidad del servicio y de las instalaciones de la red ferroviaria y del transporte público", explica el Govern en una nota.

Entre otras mejoras, este año se ha llevado a cabo la renovación de las pantallas informativas en todas las estaciones de tren y metro, con la instalación de un total de 171 pantallas, y se ha habilitado un nuevo sistema digital de información al viajero en tiempo real que permite gestionar e incorporar contenidos e información que antes no era posible mostrar en las pantallas.

Asimismo, SFM renovará este año el sistema de megafonía, dadas las "carencias del actual sistema". Este mes de septiembre se han iniciado los trabajos para la implantación de un nuevo sistema centralizado y de mayor calidad que también facilitará la comunicación con otras aplicaciones, como los sistemas de información visual, los sistemas de alerta de emergencia y las soluciones de accesibilidad acústica. Las mejoras impulsadas por el Govern incluyen también el plan de mejoras en la estación intermodal de Palma, como la instalación de nuevas escaleras mecánicas por primera vez en cerca de veinte años, la instalación de ventiladores eficientes en las dársenas de autobuses, el cambio de puertas de acceso principal a la estación, la renovación del suelo podotáctil y la reforma de los baños públicos y de la oficina del servicio de información y atención al usuario.

Este mes se ha formalizado el contrato para la renovación de seis escaleras mecánicas de la estación intermodal —las cuatro de la entrada principal a la estación y las dos para acceder a las dársenas de los autobuses TIB—, que se añade a la renovación este mismo año de las cuatro escaleras mecánicas del interior para acceder a los andenes de tren y metro, instaladas el pasado mes de marzo.