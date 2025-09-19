Manacor promete reducir sus desesperantes esperas urbanísticas

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este miércoles el nuevo Proyecto de Modernización del Área de Urbanismo, una iniciativa que busca simplificar la burocracia, reducir plazos y mejorar la comunicación con técnicos y ciudadanía. La presentación se ha realizado en una primera reunión informativa dirigida a arquitectos y promotores del municipio.

Cabe recordar que el consistorio manacorí se ha caracterizado, durante los últimos años, por ser una de las administraciones urbanísticas más lentas de Mallorca, pudiendo llegar a los tres años de espera para la obtención de una licencia de obra mayor. Lo que ha conllevado numerosas quejas de vecinos y profesionales del sector.

Presentación del proyecto de modernización del departamento de Urbanismo de Manacor. / Sebastià Sansó

Según ha explicado la gestora del proyecto, Natàlia Ameller, las mejoras ya implantadas han permitido recortar entre dos y dos meses y medio los plazos de resolución. El proceso de modernización comenzó hace unos meses con la incorporación de cinco nuevos profesionales al departamento: dos arquitectos, una jurista, una auxiliar administrativa y un joven cualificado.

Uno de los cambios más relevantes es la implementación de nuevas funcionalidades en la plataforma electrónica Gestiona, que permite estandarizar los trámites, mejorar la gestión interna y reducir el volumen de solicitudes de subsanación.

Digitalización

El proyecto incluye la puesta en marcha de trámites específicos en la Sede Electrónica, como la comunicación de inicio de obras o la presentación de licencias y documentos. También se ha habilitado una calculadora de tasas, se han rediseñado los modelos de solicitud y se ha implantado un sistema de autoliquidación de tasas que permite abonarlas antes de crear el expediente. “Esto elimina requerimientos posteriores y reduce la carga administrativa”, explica el Ayuntamiento.

Además, se ha establecido la fusión de expedientes para agrupar todas las fases de una misma licencia bajo un único número, mejorando la trazabilidad y reduciendo posibles confusiones.

La delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, ha subrayado que la transformación “no sería posible sin la colaboración y el compromiso de los técnicos y promotores privados” y ha anunciado la voluntad de mantener encuentros periódicos con el sector.

Los profesionales asistentes han valorado positivamente la iniciativa y han aportado propuestas que se tendrán en cuenta en la segunda fase del proyecto, centrada en la simplificación documental y la mejora de los canales de información.