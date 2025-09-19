Investigan un presunto vertido de excrementos de gallina en la finca de Avícola Son Perot en Sineu

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural investiga el vertido de un cargamento de gallinaza (excrementos de gallina que se utilizan como abono orgánico en la agricultura) en la finca de Son Venrell de Sineu, propiedad de la empresa Avícola Son Perot, que tenía intención de construir una macrogranja de gallinas que finalmente ha sido abortada por el Govern.

El Ayuntamiento de Sineu ha remitido este jueves una denuncia formal ante la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la citada Conselleria, acompañada de un acta de la Policía Local, para que este departamento del Govern inicie las pesquisas oportunas para determinar si el vertido de residuos que podrían provenir de las diferentes instalaciones que tiene la empresa avícola en la isla incumple la normativa.

Avícola Son Perot, no obstante, ha negado rotundamente este jueves ser la autora del vertido investigado. Fuentes de la empresa aseguran que "no se ha tirado estiércol" en Sineu, si bien admiten que habían remitido una comunicación al Ayuntamiento y al Seprona informando de su intención de hacerlo porque "es una finca agrícola y puede abonarse", además de que esta práctica "está autorizada una vez al año, si se cumplen una serie de condiciones". La empresa avícola afirma que los fuertes olores que han alertado a la población de Sineu podrían provenir de la finca de "algún vecino de la zona". "Queremos hacer las cosas biern", aseguran.

Fuentes de la Conselleria han explicado este jueves que de momento todavía no han recibido la denuncia del Ayuntamiento y han añadido que una vez registrado el escrito formal se activará el protocolo consistente en el envío de inspectores para comprobar los hechos. El departamento presidido por el conseller Joan Simonet explica que los vertidos de residuos en una finca agrícola “están permitidos”, aunque deben cumplir una serie de condiciones que, en este caso, todavía no se han constatado. Así, los agentes deberán comprobar es si la cantidad de residuos depositados por metro cuadrado cumplen la normativa. La Conselleria recuerda que cada explotación agrícola “debe disponer de su ‘diario de residuos’”, un documento de recoge toda la información relacionada con la gestión de los residuos, desde la cantidad hasta la ubicación. “Si se demuestra que no se ha hecho de forma correcta, se abrirá un expediente”, asegura el departamento del Govern.

Las alarmas se encendieron el pasado martes en la localidad del Pla, cuando un fuerte olor invadió gran parte del municipio e incluso llegó hasta la carretera de Lloret, ubicada en la parte más alejada de la finca que presuntamente era el origen de los olores desagradables. Medios locales como ‘Díngola’ ya se hicieron eco de esta circunstancia, que se convirtió en uno de los temas principales de debate en los locales públicos de Sineu. Pronto se supo que el motivo era un cargamento de gallinaza que se habría depositado en la finca de Son Venrell, ubicada a un kilómetro del casco urbano de la localidad del Pla.

El alcalde Tomeu Mulet explica que fue avisado por un vecino de la proximidad de un camión de gran tonelaje cargado con residuos de gallina que se dirigía en dirección a la finca de Son Venrell. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Sineu ya puso en conocimiento de este hecho a la conselleria de Agricultura, a la que informó de forma oral y escrita de la existencia de este vertido. El alcalde habló personalmente tanto con el conseller Simonet como con el director general de Agricultura, Fernando Fernández, para transmitirles su preocupación.

Un día después, agentes de la Policía Local se personaron hasta la finca para levantar acta, documento que se ha remitido este mismo jueves a la Conselleria. Mulet admite que el cargamento de residuos, que el martes era visible desde la carretera Sineu-Muro, “no parece gran cosa”, aunque lo que genera inquietud en el municipio es el fuerte olor que desprende. De hecho, muchos vecinos y vecinas temen que Avícola Son Perot use ahora la finca de Son Venrell, que es de su propiedad, como estercolero de las explotaciones que tiene en otros municipios como Llucmajor, Manacor o Porreres. En este primer municipio, su actividad está muy fiscalizada en los últimos meses después de que salieran a la luz el pasado mes de mayo escalofriantes imágenes de maltrato animal y suciedad extrema.

Cabe recordar que la empresa compró la finca de Sineu con la intención de habilitar una macrogranja con capacidad para 750.000 gallinas, aunque el proyecto fue abortado mediante un decreto ley del Govern ante la gran contestación social que había generado tanto en Sineu como en toda la comarca del Pla.