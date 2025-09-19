Los hoteleros urgen al Ayuntamiento de Llucmajor a frenar la acumulación de basuras: "¡Hagan algo!"

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP) ha mostrado este viernes su indignación por la acumulación de residuos en la zona de s’Arenal de Llucmajor y ha reclamado al Ayuntamiento que actúe de manera inmediata para mejorar el servicio de limpieza y recogida de basuras.

En un contundente comunicado de prensa, el presidente de la asociación, Pedro Marín, aseguró que la situación actual es “un abandono y dejadez absolutos” y que “no se puede caminar por las aceras porque están llenas de basuras". "La imagen que se está trasladando a los visitantes es lamentable y no olvidemos la grave problemática de insalubridad que supone para todos los residentes”, argumentó.

Los hoteleros recordaron que llevan meses trasladando sus quejas al Consistorio, al que acusan de no haber previsto una solución pese a las incidencias técnicas alegadas, como la avería de dos camiones de recogida. “Cómo puede ser que nosotros estuviéramos viendo que esto iba a pasar y ellos no, no pueden seguir apelando a la rotura de camiones por un problema que va más allá”, afirmó Marín.

Quejas de turistas

La asociación subrayó que la situación ha derivado en quejas de turistas y en la proliferación de imágenes en redes sociales que muestran contenedores desbordados y restos acumulados en la vía pública. “Después de haber dejado a la playa toda la temporada sin servicios, ahora esto. ¿Se han propuesto acabar con la zona y con el turismo?”, añadió el dirigente hotelero.

Desde la AHPP se exigieron responsabilidades políticas y se reclamó una mejora rotunda de la gestión municipal en estas materias. “Los tres pilares básicos que no se deben dejar de lado son la limpieza, la seguridad y las infraestructuras, y en todas ellas se está suspendiendo una y otra vez”, sostuvo Marín, que instó al Ayuntamiento a “hacer un ejercicio de reflexión". Precisamente, este lunes, día 22, está prevista una manifestación vecinal en s'Arenal para reclamar la mejora de la limpieza urbana en la zona.

“Emplazamos al Consistorio y a su alcaldesa [Xisca Lascolas] a que hagan un ejercicio de reflexión y vean dónde están fallando, porque es imposible llevar una gestión tan deficitaria en todas las áreas. Como siempre, nos ponemos a su disposición para trabajar juntos pero por favor… ¡hagan algo!", esgrimió.

El sector hotelero reiteró su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Llucmajor para buscar soluciones conjuntas. “Es imposible que el sector privado tire del carro si desde arriba no reman en la misma dirección”, apuntó Marín.