Guillem Caldentey, tras nadar de Menorca a Mallorca en su reto contra el cáncer: “Lo más duro son los últimos 15 kilómetros, ves la costa pero no llega nunca”

Guillem Caldentey, el cardiólogo del Hospital de Manacor, ha superado con éxito su reto contra el cáncer a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Balears. Tras trece horas y media en el agua, el médico de Campos logró unir Menorca y Mallorca con sus brazadas por la salud mandando un mensaje de esperanza a todos aquellos enfermos que están inmersos en un proceso oncológico. Cabe recordar que el cardiólogo fue diagnosticado hace tres años de un cáncer de colón. Su curolla de cruzar el canal de Menorca a nado se le ocurrió la noche de su primera operación. “Era la meta que me propuse cuando me operaron para tener un objetivo, recuperarme y dejar atrás el proceso vivido”, explica satisfecho tras haber logrado su hazaña. “El reto me ha servido a mí porque he visto cumplido lo que me propuse en mi primera operación”, confiesa.

Así las cosas, superado el tratamiento se puso a entrenar para protagonizar en octubre del año pasado su primer reto para transmitir un mensaje de lucha y esperanza a todas las personas que padecen cáncer. Su objetivo es constatar que después de un proceso de lucha contra dicha enfermedad se puede retornar a los hábitos de vida previos a la enfermedad. “El año pasado nadé de Cabrera a Cala Galiota porque no sabía cómo organizar la travesía entre Menorca y Mallorca”, puntualiza, una travesía de 40 kilómetros que ha superado este jueves arropado por familiares y amigos. De hecho, su sobrino ha nadado a su lado a lo largo de 25 kilómetros mientras que su ahijado no ha dudado en lanzarse al mar y dar brazadas por la salud a su lado durante otros 10 kilómetros. Además otros amigos del cardiólogo del Hospital de Manacor también le han arropado y han nadado junto a él durante un par de kilómetros.

Lo más duro

El principio y el final ha sido lo más duro, admite. El reto de Guillem empezó el jueves a las 4.30 horas cuando la comitiva salió del Port de Ciutadella para dirigirse a Cap d’Artrutx, punto donde se inició la travesía a las cinco de la mañana. Las primeras horas de nado a oscuras han sido duras, igual que los últimos quince kilómetros. “Psicológicamente lo más duro son los últimos 15 o 10 kilómetros. Ya llevas ocho horas nadando, no tienes hambre, de tragar agua todo te sabe a sal y los brazos te empiezan a doler. Además, ves la costa, parece que está cerca pero no llega nunca” confiesa Guillem Caldentey que cada 45 minutos hacía una parada técnica para beber y comer dátiles, albaricoques secos o barritas caseras a base de avena y plátano. “Lo que más me ha sorprendido es la gran cantidad de plásticos que había en el mar”, lamenta tras admitir que había ratos que la travesía se le hacía “muy monótona”.

Guillem Caldentey llegó ayer a Cala Mesquida a las 18.23 horas, donde le esperaron familiares, compañeros del Hospital de Manacor, autoridades y muchos amigos para felicitarle en su hazaña de transmitir un mensaje de lucha y esperanza a todas las personas que padecen un cáncer. “Me escribe gente por redes sociales explicando que mi reto les motiva porque se encuentran en un proceso oncológico, de hecho, cuando yo estaba en pleno tratamiento me ayudaba leer historias positivas de superación”, desvela.

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, no ha dudado en arropar a Guillem Caldentey: “El reto contra el cáncer de Guillem Caldentey ha sido superado con éxito. Las brazadas por la salud han unido Menorca con Mallorca con un mensaje de esperanza y solidaridad. ¡Enhorabuena, campeón! Campos está muy orgulloso de ti”, ha compartido en sus redes sociales.