Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia

Un conocido empresario norteamericano afincado en Mallorca ha comprado una joya inmobiliaria de la isla, la finca de sa Talaia de Valldemossa, que llevaba a la venta desde hacía un tiempo por un precio que rondaba los siete millones de euros, según portales inmobiliarios en que se podía consultar el anuncio.

El comprador se llama Drew Aaron y es conocido por ser el fundador de Gallery RED, además de ser presidente de Lionsgate Capital. Enamorado de Mallorca, Aaron ha destacado en entrevistas los atractivos con que, en su opinión, cuenta la isla.

La propiedad, que se sitúa a las afueras de Valldemossa, fue totalmente renovada en 2018. La construcción en esta finca, a la que accede por un bosque de encinas, data del siglo XII, casi al mismo tiempo que se levantó la Cartoixa.

Según los anuncios inmobiliarios que la publicitaban, la villa sirvió de alojamiento a los monjes hasta 1889, cuando pasó a ser residencia privada. Ahora, la propiedad dispone de unos mil metros cuadrados de vivienda con siete dormitorios y otros tantos baños.

Apariencia de castillo

Su fisonomía se parece a la de un castillo. Entre sus dependencias figuran un amplio vestíbulo, sala de estar y comedor abierto, además de una zona de estar con chimenea y una enorme cocina separada.

En la planta superior se encuentran los siete dormitorios y los baños en suite con habitaciones adicionales contiguas, que se pueden utilizar como un estudio, sala de estar o zona de vestidor. Además, cuenta con una bodega.