Una Conselleria con olfato atrofiado

No quereis macrogranjas pero tendreis las consecuencias de la producción de gallinas y huevos a gran escala. Está parece ser la reacción, homologable con la venganza, de Avícola Son Perot a los movimientos ciudadanos que luchan por el bienestar animal y las explotaciones equilibradas.

Este verano los hedores de gallinaza, el excremento reconvertido en abono orgánico para agricultura, ha sido particularmente intenso en varios puntos del interior de la isla, una circunstancia que, con toda probabilidad, no se debe solo a las temperaturas al alza. Importa, y mucho, el lugar y la cantidad de estiércol vertido. No hablemos ya de la desesperación de Llucmajor, tan desatendida como justificada. El Ayuntamiento de Manacor se ha decidido a intervenir, al fin, forzado por la presión de unos vecinos cansados de la contaminación ambiental. La fealdad de una ciudad, colgada como sambenito a Manacor, más allá de las causas urbanas y arquitectónicas, también puede apreciarse por el olfato. De todas formas, hablando de olfato, aquí, lo que preocupa, es la anosmia de la conselleria de Agricultura. El Ayuntamiento de Sineu le ha elevado una denuncia por el vertido de gallinaza en Son Vanrell, el lugar de la frustrada macrogranja, con sus correspondientes hedores instantáneos. La respuesta a los preámbulos verbales es que, cuando llegue el papel, abrirán los protocolos de investigación previstos para estos casos. El uso de gallinaza como abono está permitido con límites y controles. Muchas narices han detectado por sí mismas que este verano en demasiados terrenos se han sobrepasado los límites establecidos.

Llama la atención que en episodios como el de los excesos en la distribución de excrementos avícolas o porcinos, la conselleria de Agricultura no se decida a actuar por iniciativa propia. En definitiva, lo que se tiene entre manos es una cuestión de salud pública que debe ser prioritaria con respecto a los intereses empresariales y económicos que pueda haber de por medio. Sin embargo, queda demostrado que se necesita la espoleta de la denuncia y la insistente indignación cívica.