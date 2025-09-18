Las variantes de la lengua azul que amenazan a la ganadería de Mallorca golpean al resto de España

“Vacunar, vacunar, vacunar”. Ése es el mensaje que se repite desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la situación de la enfermedad de la lengua azul que atenaza las explotaciones ganaderas de España y que ha obligado al Govern a decretar esta semana la emergencia sanitaria animal en Mallorca.

La medida en la isla se adoptó después de que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural detectase un foco del serotipo 3 de esta enfermedad en una explotación de Bunyola, con un censo de 156 animales, e implica un programa de vacunación obligatorio, empezando por los municipios más cercanos a la granja afectada. También comporta restricciones en los movimientos de los animales.

El Ministerio recuerda que tanto el serotipo 3 como el 8 (ambos presentes en Balears) son de reciente implantación y se están extendiendo rápidamente por todo el territorio estatal. En cambio, variantes anteriores (serotipos 1 y 4) se han contenido y se localizan sólo en puntos concretos de la geografía española.

El caso de Balears

Al hablar del caso de Balears, Agricultura recuerda que es la única comunidad autónoma que ha mantenido un programa de erradicación de la lengua azul, después de que la categoría de la enfermedad a nivel europeo se rebajase de tal manera que ahora se obliga a mantener la vigilancia, pero no se impone la vacunación obligatoria.

“Balears se enfrenta a dos serotipos [el 3 y el 8]. Esperamos que, con la vacunación, consigan parar la enfermedad”, apuntan desde el Ministerio, donde se hace hincapié en la idea de que las campañas de inmunización representan una herramienta clave para atajar su expansión.

La lengua azul es una enfermedad vírica y no existe un tratamiento curativo una vez declarado un foco. La transmisión del virus no es por contacto directo entre animales ni por vía respiratoria, sino a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides.

Esto permite posibles saltos geográficos vinculados tanto al movimiento de animales como a los desplazamientos de esos mosquitos, unos saltos por los cuales llegó, seguramente, el virus a Mallorca. Un hecho sorpresivo, puesto que en el Levante español no se ha detectado esta variante, como explicaba esta semana la conselleria de Agricultura.

No se transmite a las personas

Tanto el Ministerio como la conselleria de Agricultura subrayan que la lengua azul no se transmite a las personas. Sí afecta en distinto grado la salud de la cabaña ganadera. Las ovejas sufren una mortalidad más acusada, como bien pueden atestiguar las explotaciones de la isla. En el ganado bovino los síntomas suelen ser más débiles si bien la vacunación es también aconsejada para proteger la producción y las posibilidades de exportación. A las consecuencias sanitarias, hay que sumar los efectos económicos que se derivan de las restricciones de movimientos y las posibles dificultades de exportación.

Diferentes niveles de vacunación

El Ministerio reconoce que la tasa de vacunación a nivel estatal debería mejorar notablemente, recordando que en la mayoría del territorio español no es obligatoria la inmunización. En Balears, en cambio, con un programa de erradicación en marcha, el proceso de vacunación contra el serotipo anterior, el 8, ha avanzado mucho. Según datos del Govern, hoy en día, ya se ha vacunado al 92% de todo el rebaño ovino de Balears y al 91% del bovino. Ahora empezará una nueva campaña de inmunización contra este serotipo 8, además del 3.