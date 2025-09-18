Ses Salines impulsa charlas y actividades sobre retos educativos y sociales
El Programa Faro contempla temas como la prevención de los abusos sexuales, el uso responsable de pantallas y redes sociales, la convivencia escolar o la educación emocional
El Ayuntamiento de ses Salines impulsa el Programa Faro que a lo largo de este curso escolar abordará “cuestiones clave” que afectan tanto a los más pequeños como a las familias del municipio. Así el programa incluye charlas y actividades sobre temas “sensibles” y “actuales” como la prevención de los abusos sexuales, el uso responsable de pantallas y redes sociales, la convivencia escolar, el papel de los servicios sociales, la educación emocional y la labor de la policía tutor, entre otros.
Cada sesión del Programa Faro será impartida por profesionales especializados y estará abierta tanto a la comunidad educativa como a las familias del municipio. La iniciativa arrancará este mes y continuará durante todo el curso en un calendario que se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento y a través de los centros educativos.
Guía de apoyo
La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, explica que el Programa Faro quiere ser una guía de apoyo para familias, maestros y alumnos ante los retos educativos y sociales que tenemos hoy en día. “Apostamos por dar herramientas, visibilizar problemáticas y ofrecer soluciones prácticas de la mano de expertos”, remarca.
El alcalde Guillem Mas reitera que “con el Programa Faro reforzamos la coordinación entre centros, familias e instituciones y apostamos por la prevención y la formación como pilares fundamentales del futuro de nuestros jóvenes”.
