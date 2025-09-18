Santanyí invierte 900.000 euros en reforzar el pavimento y la seguridad en el Camí de Cala Llombards

El Ayuntamiento de Santanyí encara una de las prioridades de esta legislatura. Se trata de la mejora del Camí de Cala Llombards, una carretera local que soporta un gran volumen de tráfico. La Junta de Govern Local ha dado luz verde este jueves a la redacción del proyecto de refuerzo del pavimento y a la mejora de la señalización de dicha vía. En concreto, las actuaciones contemplan una inversión de 899.962,64 euros y se centran en el tramo de la carretera local de unos tres kilómetros que conecta la rotonda de la MA-6100 con la de la entrada a Cala Llombards. El estado actual de la calzada en muchos tramos es deficiente, con problemas de asentamiento y multitud de fisuras que han agotado la vida útil del pavimento.

La actuación del Ayuntamiento permitirá mejorar el estado de la carretera. / Aj

Se trata de una obra que es de “gran importancia” tanto para la movilidad como para la seguridad del municipio. Así lo destaca la alcaldesa Maria Pons que deja claro que “con este proyecto no solo mejoraremos la calidad del asfalto, sino que también garantizaremos la seguridad de todos aquellos que utilizan esta vía, que soporta un importante volumen de tráfico. Nuestro compromiso es dotar a todos nuestros núcleos con las mejores infraestructuras posibles, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Por su parte, el primer teniente de alcaldesa, Joan Gaspar Aguiló, desgrana algunas de las acciones que se incluirán en el proyecto: "La actuación prevé reforzar el pavimento existente y repavimentar con una nueva capa de aglomerado. Además, se aprovechará para renovar toda la señalización horizontal y vertical, y se instalará una señal dinámica con información sobre los aparcamientos de Cala Llombards. Todo siempre con el objetivo de mejorar la seguridad de los vecinos y de quienes nos visitan".

Otras actuaciones

Como parte de las obras, también se repararán las paredes deterioradas a lo largo del camino. Asimismo, como una actuación complementaria, se renovará un tramo de un kilómetro de la conducción de agua potable, incluyendo seis acometidas a vecinos. El Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para que las obras estén ejecutadas antes de finalizar el año, con el fin de minimizar las molestias a los residentes y garantizar la seguridad de la vía lo antes posible.