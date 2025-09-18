El PSOE de Calvià se suma a las críticas por retrasos en el pago de ayudas escolares

El PSOE de Calvià ha denunciado este jueves que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, no ha abonado todavía las ayudas escolares cuando el curso ya lleva más de una semana en marcha. La portavoz socialista, Nati Francés, afirmó que estos recursos “son esenciales para que las familias puedan afrontar los gastos educativos desde el primer día de clase”.

Francés aseguró que, durante los gobiernos socialistas, los pagos se realizaban antes del inicio del curso o, como muy tarde, a principios de septiembre, y acusó al actual ejecutivo local de “injustificable tardanza”. Según la edil, la partida presupuestaria destinada este año a estas ayudas se ha reducido en 28.000 euros respecto a convocatorias anteriores.

Versión del Ayuntamiento

Como ya informó este diario a raíz de una denuncia de Izquierda Unida a partir de quejas de vecinos, el Ayuntamiento sostuvo que las ayudas fueron aprobadas en la junta de gobierno del mes de septiembre y recordó que la convocatoria no establece una fecha de pago concreta, más allá del 31 de diciembre. Añadió que se trata de una prestación extraordinaria, no de competencia obligatoria municipal.

En declaraciones recogidas de un comunicado, el coordinador de IU en Calvià, Alfonso Rodríguez, aseguró que el impago de estas ayudas había generado malestar entre numerosas familias y calificó la situación de “dejadez institucional”.