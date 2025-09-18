Impulsan una campaña de recogida de firmas para detener la construcción de nuevos aparcamientos en Sóller

Una nueva campaña en la plataforma Change.org pide detener la construcción de nuevos aparcamientos en Sóller. Los promotores de la iniciativa denuncian que, en poco tiempo, el municipio ha visto cómo se han levantado cinco aparcamientos y que hay tres proyectos más en camino, todo ello en un entorno tan sensible como la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Según los impulsores, este crecimiento se ha hecho sin una planificación clara y con graves consecuencias para el paisaje y el equilibrio ambiental.

Los impulsores de la petición sostienen que, lejos de resolver el problema de la saturación viaria, la proliferación de aparcamientos solo incentiva la llegada masiva de vehículos privados. Durante los meses de verano, el municipio puede recibir hasta 18.000 coches diarios, una cifra que convierte el valle en un caos circulatorio constante y que empeora la vida de los residentes, según aseguran. Consideran que, sin una estrategia de movilidad sostenible, basada en alternativas reales al vehículo privado, el problema no hará más que crecer.

Impacto ambiental

La campaña alerta también del impacto ambiental y visual de estas infraestructuras, que ponen en riesgo la biodiversidad y el valor paisajístico de la Serra. Reclaman que las instituciones apuesten por medidas que protejan el entorno y que fomenten un modelo de movilidad respetuoso, en lugar de promover la masificación turística. Por eso han abierto esta recogida de firmas, con el objetivo de presionar a las autoridades para que den marcha atrás en la construcción de más aparcamientos y busquen soluciones más sostenibles para el futuro de Sóller.