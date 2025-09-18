Identifican a tres jóvenes por realizar grafitis sobre las rocas de la Cova Verda en Son Verí

Agentes de la Policía Local de Llucmajor sorprendieron ayer por la tarde a tres jóvenes por realizar grafitis sobre las rocas de la Cova Verda, en Son Verí. Los tres autores de las pintadas fueron identificados por los efectivos desplazados a la zona de los acantilados y se procederá a investigarles por un delito contra el patrimonio.

Grafitis sobre las rocas de la Cova Verda, en Son Verí / .

Todos ellos son mayores de edad, de unos 20 años, pero solamente uno, de origen colombiano, tiene fijada actualmente su residencia en España. Los otros dos implicados son de nacionalidad neerlandesa, motivo por el cual la Policía Local de Llucmajor está haciendo gestiones para proceder a su detención al no ser residentes.