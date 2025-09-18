Vandalismo
Identifican a tres jóvenes por realizar grafitis sobre las rocas de la Cova Verda en Son Verí
Agentes de la Policía Local de Llucmajor sorprendieron ayer por la tarde a tres jóvenes por realizar grafitis sobre las rocas de la Cova Verda, en Son Verí. Los tres autores de las pintadas fueron identificados por los efectivos desplazados a la zona de los acantilados y se procederá a investigarles por un delito contra el patrimonio.
Todos ellos son mayores de edad, de unos 20 años, pero solamente uno, de origen colombiano, tiene fijada actualmente su residencia en España. Los otros dos implicados son de nacionalidad neerlandesa, motivo por el cual la Policía Local de Llucmajor está haciendo gestiones para proceder a su detención al no ser residentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
- Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
- Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
- Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”