Concierto solidario a beneficio de la lucha contra el cáncer en Cas Concos

Con motivo de las Festes de Sant Nicolau, este sábado a partir de las 21 horas el Camp Municipal d’Esports de Cas Concos se vestirá de gala para convertirse en el escenario del concierto solidario Guillem Monserrat i Amics, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Guillem Monserrat es el fundador de esta iniciativa que empezó en 2013 y que pese al parón de la Covid se celebra cada dos años. “Empezamos en 2013 con el objetivo de hacer un acto en el marco de las fiestas de Cas Concos, la única condición es que la música fuera en directo. Al principio éramos muy pocos instrumentistas pero ahora la familia se ha ampliado y ya somos once músicos en el escenario”. El recital contará con 19 piezas para todos los públicos, en total, el concierto solidario se prolongará durante dos horas. En este evento han colaborado músicos de renombre como Jaume Anglada o el tenor Antoni Lliteres.

En esta ocasión, Guillem Monserrat estará arropado por Irene Gili, Laura Cardell, Roger Berenguer, Laura Ruiz e Inés Mas, entre otros. “El único objetivo es aportar nuestro granito de arena a la causa porque todos los artistas colaboran de forma altruista”, desvela Monserrat. De hecho, puntualiza, muchos de los participantes “repiten”.

Donativo

La entrada donativo a partir de los 12 años es de 10 euros mientras que para los menores de 11 es voluntario. Los puntos de venta son el bar Es Cassino, Can Mel o Sa Botiga en Cas Concos mientras que el Felanitx se pueden adquirir las entradas en Electrodomèstics Ricart y en Campos en la sede comarcal de la AECC. El mismo día del concierto se podrán adquirir en la entrada del recinto.