El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca
Guillem Caldentey ha partido a las cinco de la madrugada de Menorca y ha llegado a las 18.23 horas a Cala Mesquida
Ningún reto es imposible para Guillem Caldentey, el cardiólogo del Hospital de Manacor que a las cinco de la madrugada de este miércoles se ha lanzado al mar en el Cap d’Artrutx, en Menorca para dar Braçades per la salut hasta llegar a Cala Mesquida, en Mallorca. A las 18.23 horas, el son de los xeremiers y los aplausos del público dejaron claro que Caldentey había logrado su reto después de nadar durante trece horas y media para completar la travesía con un claro objetivo: lanzar un mensaje de esperanza a todos aquellos pacientes que se encuentran luchando contra el cáncer.
Sobreviviente
Este cardiólogo de Campos ha sobrevivido a un cáncer de colón y ya el año pasado emprendió estas Braçades per la salut con una travesía entre Cabrera y Cala Galiota. Este año ha hado un paso más y se ha atrevido cruzando a nado el canal de Menorca. "Es verdad que durante el tratamiento contra el cáncer, pasas por un momento muy duro, estás muy tocado y piensas que nunca volverás a estar igual pero luego te das cuenta que físicamente puedes volver a estar en forma”, explicó durante la presentación de su hazaña. Ahora ha dejado de nuevo muy claro que el mensaje que quiere transmitir a los pacientes es de esperanza.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
- Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
- Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
- Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca