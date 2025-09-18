El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

Ningún reto es imposible para Guillem Caldentey, el cardiólogo del Hospital de Manacor que a las cinco de la madrugada de este miércoles se ha lanzado al mar en el Cap d’Artrutx, en Menorca para dar Braçades per la salut hasta llegar a Cala Mesquida, en Mallorca. A las 18.23 horas, el son de los xeremiers y los aplausos del público dejaron claro que Caldentey había logrado su reto después de nadar durante trece horas y media para completar la travesía con un claro objetivo: lanzar un mensaje de esperanza a todos aquellos pacientes que se encuentran luchando contra el cáncer.

Guillem Caldentey, cerca de Mallorca. / AECC

Sobreviviente

Este cardiólogo de Campos ha sobrevivido a un cáncer de colón y ya el año pasado emprendió estas Braçades per la salut con una travesía entre Cabrera y Cala Galiota. Este año ha hado un paso más y se ha atrevido cruzando a nado el canal de Menorca. "Es verdad que durante el tratamiento contra el cáncer, pasas por un momento muy duro, estás muy tocado y piensas que nunca volverás a estar igual pero luego te das cuenta que físicamente puedes volver a estar en forma”, explicó durante la presentación de su hazaña. Ahora ha dejado de nuevo muy claro que el mensaje que quiere transmitir a los pacientes es de esperanza.