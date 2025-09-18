Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

Guillem Caldentey ha partido a las cinco de la madrugada de Menorca y ha llegado a las 18.23 horas a Cala Mesquida

Guillem Caldentey, en un descanso de su travesía entre Menorca y Mallorca.

Guillem Caldentey, en un descanso de su travesía entre Menorca y Mallorca. / AECC

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Cala Rajada

Ningún reto es imposible para Guillem Caldentey, el cardiólogo del Hospital de Manacor que a las cinco de la madrugada de este miércoles se ha lanzado al mar en el Cap d’Artrutx, en Menorca para dar Braçades per la salut hasta llegar a Cala Mesquida, en Mallorca. A las 18.23 horas, el son de los xeremiers y los aplausos del público dejaron claro que Caldentey había logrado su reto después de nadar durante trece horas y media para completar la travesía con un claro objetivo: lanzar un mensaje de esperanza a todos aquellos pacientes que se encuentran luchando contra el cáncer.

Guillem Caldentey, cerca de Mallorca.

Guillem Caldentey, cerca de Mallorca. / AECC

Sobreviviente

Este cardiólogo de Campos ha sobrevivido a un cáncer de colón y ya el año pasado emprendió estas Braçades per la salut con una travesía entre Cabrera y Cala Galiota. Este año ha hado un paso más y se ha atrevido cruzando a nado el canal de Menorca. "Es verdad que durante el tratamiento contra el cáncer, pasas por un momento muy duro, estás muy tocado y piensas que nunca volverás a estar igual pero luego te das cuenta que físicamente puedes volver a estar en forma”, explicó durante la presentación de su hazaña. Ahora ha dejado de nuevo muy claro que el mensaje que quiere transmitir a los pacientes es de esperanza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  2. Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
  3. Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
  4. De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
  5. Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
  6. Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
  7. Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
  8. Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca

El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

El cardiólogo del Hospital de Manacor cumple su reto contra el cáncer y nada de Menorca a Mallorca

Concierto solidario a beneficio de la lucha contra el cáncer en Cas Concos

Concierto solidario a beneficio de la lucha contra el cáncer en Cas Concos

El PSOE de Calvià se suma a las críticas por retrasos en el pago de ayudas escolares

El PSOE de Calvià se suma a las críticas por retrasos en el pago de ayudas escolares

La nueva entidad vecinal de Alcúdia contra el cable exige “transparencia y rigor técnico”

La nueva entidad vecinal de Alcúdia contra el cable exige “transparencia y rigor técnico”

Ses Salines impulsa charlas y actividades sobre retos educativos y sociales

Ses Salines impulsa charlas y actividades sobre retos educativos y sociales

El Ayuntamiento de Estellencs impone restricciones de agua por la falta de lluvias

El Ayuntamiento de Estellencs impone restricciones de agua por la falta de lluvias

Santanyí invierte 900.000 euros en reforzar el pavimento y la seguridad en el Camí de Cala Llombards

Santanyí invierte 900.000 euros en reforzar el pavimento y la seguridad en el Camí de Cala Llombards

Los vecinos de Alaró podrán aparcar frente a sus vados permanentes

Los vecinos de Alaró podrán aparcar frente a sus vados permanentes
Tracking Pixel Contents