El cable eléctrico pasará a pocos metros del solar de Pollentia comprado por Alcúdia

La finca ‘la Solada’ comprada por el Ayuntamiento de Alcúdia para ampliar el patrimonio público en el ámbito de la zona arqueológica de Pollentia estará afectada por el proyecto del segundo cable eléctrico de interconexión entre la península y Mallorca que entrará a la isla por la zona de la Victòria. De hecho, si finalmente se ejecuta el trazado ya presentado públicamente, la infraestructura eléctrica promovida por la empresa Red Eléctrica de España transcurrirá a escasos metros de la nueva finca pública, ya que esta limita con el tramo de carretera por la que, según el trazado consensuado del cable, discurrirá el segundo cable eléctrico. Se trata del tramo que conecta la rotonda del caballo con la rotonda de entrada al Port d’Alcúdia por la calle de Teodor Canet.

Fuentes de la nueva Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) han denunciado que la futura infraestructura, con cuyo trazado no están de acuerdo y reclaman una revisión, podría afectar de lleno a la zona arqueológica de Pollentia, además de otros enclaves del municipio. Recuerdan que, según está plasmado en el Estudio de Impacto Ambiental del cable, elaborado por Red Eléctrica, la infraestructura necesita un espacio de como mínimo tres metros de ancho a lo largo de todo su recorrido, con zanjas de 1,50 y 0,75 metros a cada lado, además de la habilitación de arquetas que ocuparán unos ocho metros de ancho. “Todo ello sin contar con el espacio necesario para las máquinas que harán las obras”, apuntan desde el nuevo colectivo vecinal.

Por otra parte, la finca está ubicada en el ámbito de la zona arqueológica de Pollentia de la que se calcula que tiene una extensión de entre 19 y 21 hectáreas, la mayoría de las cuales no han sido todavía excavadas, por lo que no es descabellado pensar que podrían existir restos arqueológicos todavía inexplorados tanto en la nueva parcela municipal como en la carretera limítrofe por la que transcurrirá el segundo cable. De hecho, el teatro romano está ubicado a escasa distancia del nuevo solar municipal, que a su vez limita con la carretera por la que transcurrirá el cable.

Además, desde ANACA subrayan que la infraestructura eléctrica que todavía está en fase administrativa podría afectar también de lleno al humedal de Maristany, donde se lleva a cabo el proyecto RestaurAlcúdia, y a la zona forestal del Puig de Son Sant Martí, que forma parte de la Red Natura 2000. “Será un auténtico desastre ecológico, y también patrimonial, cultural y humano”, lamentan.

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), se ha limitado a decir este miércoles que el cable no afectará a la finca ‘la Solada’ y que transcurre por la carretera, sin valorar la posible afectación que tendrá la infraestructura sobre la zona arqueológica de Pollentia.

El trazado del cable eléctrico que se ha dado ya por bueno es el fruto del consenso entre las diferentes administraciones implicadas y los vecinos de la primera asociación que se constituyó hace unos años. Después de renunciar a algunas de sus principales reivindicaciones como la entrada del cable por la bahía de Alcúdia, rechazada de plano por la promotora, que no ha contemplado otra opción que el acceso por la bahía de Pollença, estos residentes lograron alejar en parte el trazado de las zonas residenciales más pobladas del municipio, aunque el desvío afecta ahora a zonas rústicas y espacios forestales, además de otros núcleos poblados cuyos residentes se han movilizado para exigir otra negociación.