Recursos hídricos
El Ayuntamiento de Estellencs impone restricciones de agua por la falta de lluvias
El Ayuntamiento prohíbe llenar piscinas, regar jardines y otros usos no esenciales para garantizar el suministro
El Ayuntamiento de Estellencs ha decretado este jueves la limitación del consumo de agua potable a un máximo de 130 litros por habitante o plaza turística al día para garantizar el suministro durante el verano, en un contexto de sequía que afecta al municipio y al resto de Mallorca.
El bando firmado por el alcalde, Bernat Isern, advierte de que las reservas municipales se encuentran en una situación crítica debido a la falta de precipitaciones de los últimos meses, lo que, asegura el Ayuntamiento, ha impedido la recarga de los acuíferos que alimentan la fuente de S’Ull de s’Aigo, principal recurso hídrico de la localidad.
El Consistorio prohíbe expresamente el uso de agua potable para llenar piscinas, regar huertos y jardines —especialmente céspedes y árboles—, abrevar animales de granja, limpiar terrazas, coches y fachadas, así como cualquier uso estético, como fuentes ornamentales.
Propiedades en rústico
El incumplimiento de estas medidas podría derivar en restricciones adicionales, incluida la suspensión del suministro a propiedades situadas en suelo rústico en caso de que el depósito municipal alcance niveles críticos.
El alcalde subraya que el incremento del consumo de agua en verano por el aumento de población y la falta de previsiones de lluvias abundantes en el corto plazo hacen necesaria la aplicación de estas limitaciones para evitar problemas de abastecimiento a corto y medio plazo.
Estellencs se suma así a otros municipios de Mallorca que han decretado restricciones este año por la sequía, como Sóller, Esporles o Deià.
