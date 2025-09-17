Los usuarios del tren registran numerosas quejas por retrasos y cancelaciones sin aviso

Los usuarios del tren de Mallorca han registrado estos últimos días numerosas incidencias por los retrasos acumulados y cancelaciones de viajes sin previo aviso por parte de la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Este diario ha tenido acceso a algunas de las reclamaciones y quejas remitidas por viajeros habituales del ferrocarril al canal de incidencias habilitado por la Associació d’Usuaris del Tren (AUT) y la mayoría de ellas están relacionadas con la falta de puntualidad de los convoyes, así como el escaso mantenimiento del servicio que, según estas personas, afecta al sistema ferroviario de la isla.

Los usuarios lamentan que los retrasos «son cada vez más habituales» e incluso sospechan de que la empresa gestora pretende «normalizarlas» para que pasen a ser parte de la rutina y no una excepción y para que la falta de puntualidad «ya no llame la atención».

Un usuario explicaba que el pasado martes llegó a Manacor con once minutos de retrasos con el primer tren. «No se comprende por qué nos hacen coger el tren a las 6,39 horas, cuando siempre son las 6,42 o las 6,45 horas cuando sale, y además más adelante se queda parado más de cinco minutos entre Sineu y Petra esperando a que pase el primero que sale desde Manacor, también con retraso», denuncia este viajero. Estos desajustes horarios, además, afectarían a toda la conectividad del sistema de transporte público, ya que muchos usuarios que después deben subir a un autobus para dirigirse a otras localidades sin tren «tienen que ir corriendo» para que no perder el vehículo. Otro viajero explicaba en el canal de incidencias de la AUT que «los retrasos se producen cada día». Así, añade que el martes por la tarde el tren de Inca de las 15 horas «salió 10 minutos tarde», al igual que el de Manacor de las 15,10 horas. Este miércoles por la mañana, el convoy de Inca que pasa por Marratxí a las 7,38 horas «llevaba cinco minutos de retraso».

Todas estas circunstancias provocan indignación en el colectivo de viajeros que depende de la efectividad y, sobre todo, la puntualidad del transporte ferroviario público para llegar a tiempo a sus obligaciones diarias. El enfado aumenta día a día: «Son unos incompetentes y unos inútiles de primera categoría, y además de ríen en la cara de los usuarios», señala un viajero con evidente enfado. También denuncia el «deficiente, por no decir nulo, mantenimiento» de los trenes. «No son capaces de hacer funcionar lo que tienen y prometen más, o es mentira o será un caos», añadía otro usuario.

Y por si el problema de los retrasos no fuera suficiente, algunos viajeros informan de casos de cancelaciones de trenes que no habían sido advertidas con antelación por la empresa SFM. «Ayer, el tren de las 15,18 horas de Inca tampoco pasó, cero explicaciones, y el siguiente era de andén bajo y mucha gente no lo cogió», explica un viajero.

Desde la asociación de usuarios critican que SFM «sigue sin informar por megafonía para dar explicaciones de los retrasos, a pesar de que estos son de 40 minutos como pasó este pasado martes debido a una avería en un tren» que quedó parado en la estación de Consell-Alaró. Este fallo obligó a primera hora de la tarde a circular en una única vía en un tramo de la red ferroviaria, lo que provocó «alteraciones del servicio, con retrasos en algunos trenes», según informó la empresa pública en las redes sociales sin más detalles.