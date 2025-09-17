Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca

Guillem Caldentey es un médico cardiólogo del Hospital de Manacor que ha superado un cáncer y este jueves encara un nuevo reto contra dicha enfermedad. Se trata de sus Braçades per la salut que esta vez le llevarán de Menorca a Mallorca. Debido a las condiciones marítimas la travesía no pudo celebrarse el sábado pasado y tendrá lugar este jueves. Este miércoles, acompañado por un equipo de diez personas, saldrá de Portocristo con el velero que lo custodiará en este nado a favor de la AECC, la Asociación Española contra el Cáncer en Balears. El reto empezará el jueves a las 4.30 horas donde la comitiva saldrá del Port de Ciutadella para dirigirse a Cap d’Artrutx, punto donde se iniciará la travesía a las cinco de la mañana. La llegada a Cala Mesquida, en Mallorca, está prevista entre las 17.30 y las 20 horas.

Cabe recordar que ahora hace un año, Guillem Caldentey completó su primer reto a nado entre Cabrera y Cala Galiota. Todo empezó cuando hace tres años le detectaron un cáncer de colon. Superado el tratamiento se puso a entrenar para protagonizar su primer reto el año pasado para transmitir un mensaje de lucha y esperanza a todas las personas que padecen cáncer. Su objetivo es constatar que después de un proceso de lucha contra dicha enfermedad se puede retornar a los hábitos de vida previos a la enfermedad.

El cardiólogo del Hospital de Manacor, Guillem Caldentey. / R.F.

Guillem Caldentey, que en diciembre cumplirá los 44 años, explica que la idea inicial era completar a nado la travesía entre Menorca y Mallorca pero al no tener tiempo para entrenar y la logística era más complicada, decidió empezar por el reto entre Cabrera y Cala Galiota. Ahora estará arropado por el mismo equipo. Lo que le ocasiona más respeto son las primeras horas que deberá nadar de noche hasta que amanezca. Es verdad que a su lado estará acompañado por un compañero con un kayac que le hará luz. En principio, cuenta con el apoyo de sus dos sobrinos. El mayor de 17 años el año pasado completó la travesía junto a su tío y su objetivo es lograrlo de nuevo. El menor, de 14, se lanzará al mar a ratos para apotar apoyo moral y también dar brazadas por la salud por un buen motivo. Además, otros compañeros de Caldentey saldrán en barca de Alcúdia para también lanzarse al mar y nadar contra el cáncer junto a este joven médico del Hospital de Manacor.

Entrenos diarios

Guillem Caldentey lleva unos tres meses entrenando a diario. Días entrena nadando cuatro kilómetros, otros nada un poco más pero lo máximo son 10 kilómetros. “Me he asesorado con personas que han hecho esta misma travesía y esto es lo que necesitaba para prepararme”. “Físicamente estoy bien. La travesía no comporta mucho riesgo. Iré acompañado por un velero y me puedo parar cuando quiera. Si no puedo completarla, no pasa nada. Lo importante es haberlo intentado. Me dan un poco de respeto las primeras horas que tendré que nadar de noche y me preocupa marearme en el agua o acabar las fuerzas pero cada 45 minutos un compañero sonará una bocina y me tendré que parar a beber y a comer alimentos muy calóricos como dátiles o barritas energéticas que he preparado para la ocasión”, describe.

Desvela que la travesía entre Menorca y Mallorca fue una idea que surgió en la primera cirugía que le hicieron hace casi tres año. “Cuando me encontraba tan vulnerable, pensé que debía servir para algo y fue una motivación para entrenar y un objetivo a largo plazo para estar bien y hacer ejercicio. Personalmente cuando estaba de baja, leer historias de este tipo me motivaban mucho y así decidí emprender estos retos”. Además es consciente que su hazaña también permite ayudar a otra gente. “Es verdad que pasas por un momento muy duro, estás muy tocado y piensas que nunca volverás a estar igual pero luego te das cuenta que físicamente puedes volver a estar en forma”. “He recibido mensajes de gente que les gusta mi historia porque están pasando por una situación difícil, te reconforta poder ayudar y aportar un poco de optimismo a la situación dura que viven”, admite Guillem Caldentey que el jueves nadará por la salud entre Menorca y Mallorca.