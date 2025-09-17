La nueva 'escoleta' de Porto Cristo contará con un auditorio y espacios culturales

Las obras de la nueva 'escoleta' municipal 0-3 años de Porto Cristo avanzan a buen ritmo. Este miércoles se ha presentado oficialmente el proyecto en el solar donde se ubica, en la esquina entre las calles de la Marina y Villa Chile, junto a la Ronda de l'Oest y muy cerca de la rotonda de acceso al núcleo desde Manacor.

El proyecto, levantado sobre una parcela que es el resultado de la unión de tres solares, se desarrolla en un edificio con sótano, planta baja y dos plantas superiores, con un volumen general de 32 metros de largo y 20 metros de ancho. Además de la 'escoleta', el edificio dispondrá de un auditorio y de espacios culturales.

Con la puesta en marcha de este nuevo centro se crearán 6 unidades (aulas) y 74 plazas de 0-3 años. A estas se suman las 2 unidades y 30 plazas de la nueva 'escoleta' de s'Illot. En total, el Ayuntamiento de Manacor impulsa la creación de 104 nuevas plazas públicas de 0-3 años.

Espacios y distribución

Por lo que respecta al nuevo edificio, la planta baja será el corazón del centro educativo, con todas las aulas y acceso directo a los patios diferenciados por edades. Las aulas de 0-1 años se ubicarán en el norte, mientras que las de 1-2 y 2-3 años se abrirán hacia el este, con salida a un patio amplio, iluminado y protegido. También estarán la cocina y espacios de apoyo.

En la primera planta se ubicará el aula de usos múltiples, el aula de atención a las familias y un auditorio con espacio escénico de 6,25 metros de altura. En la segunda planta se ubicará el área administrativa y despachos del personal. El edificio incorpora ventilación cruzada para mejorar el confort térmico y optimiza la luz natural.

Una imagen de las obras de construcción de la futura 'escoleta', que avanzan a buen ritmo. / Ajuntament

La entrada principal para peatones será por la calle de la Marina, con poco tráfico, mientras que el acceso al sótano y al aparcamiento se realizará por la calle Villa Chile, mediante una rampa que no interfiere con los patios y garantiza la seguridad. "El diseño responde a las necesidades educativas y familiares, con patios adaptados a cada edad, oficinas orientadas al norte para aprovechar la luz difusa y espacios pensados para niños pequeños", explica el Ayuntamiento de Manacor, que también subraya que "el equipamiento reforzará la oferta pública de educación infantil en el municipio de Manacor y dará respuesta a una reivindicación histórica en la zona costera".

El proyecto, adjudicado a la empresa Proyecon Galicia, tiene un presupuesto de unos 3,7 millones de euros (sumando la adquisición previa del solar por 421.000 euros y el coste de las obras, de 3,24 millones). El plazo de ejecución de las obras será de 16 meses.

Declaraciones

Antònia Llodrà, delegada de Porto Cristo, ha remarcado que "hoy es un día de ilusión para Porto Cristo, porque es un proyecto que no sólo dota al núcleo de una nueva 'escoleta' de 0-3 años, sino también de un espacio cultural y multifuncional que podrá aprovechar toda la ciudadanía". Por su parte, Carme Gomila, delegada de Educación, ha destacado que “este proyecto supondrá 74 nuevas plazas públicas de 0-3, una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y las familias. Con esta nueva infraestructura damos respuesta a una demanda histórica de la zona costera y damos un paso más hacia la igualdad de oportunidades».

Núria Hinojosa, delegada de Urbanismo, ha subrayado «la importancia de la inversión que supone este proyecto, diseñado para aprovechar al máximo el solar con una guardería moderna, un auditorio y aparcamiento subterráneo. El esfuerzo colectivo ha hecho posible una obra de gran trascendencia para Porto Cristo y para el municipio”. Por último, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha afirmado que «este es un proyecto largamente reivindicado y necesario, que combina una infraestructura educativa con un espacio cultural abierto a toda la ciudadanía. La ubicación es idónea, bien comunicada ya la vez cercana al núcleo, permitiendo que Porto Cristo tenga un servicio educativo y cultural de primer nivel».