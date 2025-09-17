Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió: “La escena era dantesca, había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”

Debido al ataque, una treintena de ocas de Jaume Rosselló han resultado gravemente heridas o muertas

Los canes de un vecino podrían estar detrás de la pérdida masiva de aves

Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió

Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió

Biel Capó

Biel Capó

Biel Capó

Son Carrió

Son Carrió se despertó ayer con una noticia que conmocionó a los vecinos. Jaume Rosselló, residente de la zona, denunció que treinta de sus ocas fueron atacadas durante la madrugada en su finca de foravila, situada en la carretera de Porto Cristo, a la salida de la localidad.

FOTOS | Las imágenes del ataque de perros a ocas en Son Carrió

FOTOS | Las imágenes del ataque de perros a ocas en Son Carrió

Ver galería

FOTOS | Las imágenes del ataque de perros a ocas en Son Carrió /

Rosselló explicó que posee un total de 37 ocas y que, al amanecer, se encontró con una escena “dantesca”: treinta aves muertas o gravemente heridas. “Había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”, relató. Inicialmente, pensó que los responsables podrían ser perros que se habían escapado de algún lugar lejano, pero las evidencias apuntaron finalmente a tres canes que pertenecen a un vecino cercano.

FOTOS | El ataque de unos perros a unas ocas en Son Carrió, en imágenes

FOTOS | El ataque de unos perros a unas ocas en Son Carrió, en imágenes

Ver galería

FOTOS | El ataque de unos perros a unas ocas en Son Carrió, en imágenes / J.R.

Los hechos se habrían producido alrededor de las tres de la madrugada del martes, cuando los perros de Rosselló, que se encontraban dentro de la vivienda, comenzaron a ladrar sin cesar. Debido a la oscuridad, el propietario no pudo percatarse de lo que sucedía en el exterior. Según su testimonio, es probable que los perros intrusos atacaran a las ocas en ese momento y huyeran al escuchar el alboroto.

A las seis de la mañana, al ver que sus perros seguían inquietos, Jaume y su esposa salieron a revisar la finca. Fue entonces cuando se toparon con el trágico escenario. Siguiendo el rastro de animales muertos, Rosselló encontró uno junto a la verja que separa su terreno del de su vecino. En ese mismo punto, detectó un agujero en la valla, lo que reforzó su sospecha de que los perros responsables provenían de la propiedad contigua.

Los propietarios lograron fotografiar los perros con plumas en la boca.

Los propietarios lograron fotografiar los perros con plumas en la boca. / J.R.

Además, su esposa logró fotografiar a uno de los canes con plumas en la boca, una prueba que presentaron al interponer la denuncia ante la Policía Nacional de Manacor.

En contacto

Con el paso de las horas, los vecinos cuyos perros fueron señalados se pusieron en contacto con Rosselló para confirmar si, efectivamente, eran los responsables de la matanza. Según el afectado, finalmente admitieron la posibilidad de que sus animales estuvieran implicados.

Noticias relacionadas y más

Rosselló, visiblemente afectado, dedicó la mañana a atender a las ocas heridas y a resguardarlas. Explicó que cría a estas aves principalmente para mantener limpia su finca y que suele regalar los huevos y las crías a vecinos y amigos. “Una de las pérdidas que más me duele es la de una madre con ocho crías. Ya tenía acordado entregarlas a un vecino, pero ahora tanto la madre como los pequeños han muerto”, lamentó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
  2. Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
  3. De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
  4. Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
  5. Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
  6. Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
  7. El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios
  8. Fallece a los 97 años Isabel Ribas Vives, propietaria de la 'possessió' de Son Marroig

La difícil consolidación del patrimonio

La difícil consolidación del patrimonio

Alcúdia compra una finca de Pollentia por 220.000 euros

Alcúdia compra una finca de Pollentia por 220.000 euros

Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca

Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca

El Consell solo ha desaconsejado visitar Sóller por falta de párquing en ocho ocasiones

El Consell solo ha desaconsejado visitar Sóller por falta de párquing en ocho ocasiones

Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió: “La escena era dantesca, había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”

Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió: “La escena era dantesca, había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”

El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas

El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas

El PP de Inca denuncia la pérdida de 60 plazas de aparcamiento en So na Monda

El PP de Inca denuncia la pérdida de 60 plazas de aparcamiento en So na Monda

La excavación en el Castell d'Alaró descubre nuevas estructuras y un aljibe más profundo

La excavación en el Castell d'Alaró descubre nuevas estructuras y un aljibe más profundo
Tracking Pixel Contents