Habla el propietario de las ocas muertas por un ataque de perros en Son Carrió: “La escena era dantesca, había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”

Son Carrió se despertó ayer con una noticia que conmocionó a los vecinos. Jaume Rosselló, residente de la zona, denunció que treinta de sus ocas fueron atacadas durante la madrugada en su finca de foravila, situada en la carretera de Porto Cristo, a la salida de la localidad.

FOTOS | Las imágenes del ataque de perros a ocas en Son Carrió /

Rosselló explicó que posee un total de 37 ocas y que, al amanecer, se encontró con una escena “dantesca”: treinta aves muertas o gravemente heridas. “Había cuerpos y animales agonizando por toda la finca”, relató. Inicialmente, pensó que los responsables podrían ser perros que se habían escapado de algún lugar lejano, pero las evidencias apuntaron finalmente a tres canes que pertenecen a un vecino cercano.

FOTOS | El ataque de unos perros a unas ocas en Son Carrió, en imágenes / J.R.

Los hechos se habrían producido alrededor de las tres de la madrugada del martes, cuando los perros de Rosselló, que se encontraban dentro de la vivienda, comenzaron a ladrar sin cesar. Debido a la oscuridad, el propietario no pudo percatarse de lo que sucedía en el exterior. Según su testimonio, es probable que los perros intrusos atacaran a las ocas en ese momento y huyeran al escuchar el alboroto.

A las seis de la mañana, al ver que sus perros seguían inquietos, Jaume y su esposa salieron a revisar la finca. Fue entonces cuando se toparon con el trágico escenario. Siguiendo el rastro de animales muertos, Rosselló encontró uno junto a la verja que separa su terreno del de su vecino. En ese mismo punto, detectó un agujero en la valla, lo que reforzó su sospecha de que los perros responsables provenían de la propiedad contigua.

Los propietarios lograron fotografiar los perros con plumas en la boca. / J.R.

Además, su esposa logró fotografiar a uno de los canes con plumas en la boca, una prueba que presentaron al interponer la denuncia ante la Policía Nacional de Manacor.

En contacto

Con el paso de las horas, los vecinos cuyos perros fueron señalados se pusieron en contacto con Rosselló para confirmar si, efectivamente, eran los responsables de la matanza. Según el afectado, finalmente admitieron la posibilidad de que sus animales estuvieran implicados.

Rosselló, visiblemente afectado, dedicó la mañana a atender a las ocas heridas y a resguardarlas. Explicó que cría a estas aves principalmente para mantener limpia su finca y que suele regalar los huevos y las crías a vecinos y amigos. “Una de las pérdidas que más me duele es la de una madre con ocho crías. Ya tenía acordado entregarlas a un vecino, pero ahora tanto la madre como los pequeños han muerto”, lamentó.