La difícil consolidación del patrimonio

Que transcurrido un siglo desde las primeras excavaciones realizadas en el lugar, el Plan Especial de la zona arqueológica de Pollentia todavía este en fase de redacción, deja al descubierto los avatares, altibajos y olvidos que han afectado y siguen perjudicando a un enclave que, en su propia denominación, pone en evidencia su importancia. El caso de Pollentia tiene demasiadas semejanzas con el del Castell de Alaró con excavaciones que ahora dan sus primeros resultados mientras las murallas ahondan su fragilidad. Desde Madrid no se entiende ni se aprecia el patrimonio histórico de Mallorca y así se degradan los monumentos entre riesgos evidentes de derrumbe o sepulturas de olvido.

Se está demostrando que la gestión y competencia compartida entre distintas administraciones se enquista en trabas que validan la parálisis de conservación y difusión de monumentos únicos. Los consorcios son la alternativa ideada para lograr algún avance. El de Pollença ya ha pedido la cesión del conjunto histórico artístico declarado en 1974 y mientras el ministerio de Cultura se despereza, si es que llega a hacerlo, ayuntamiento de Alcúdia y Consell van haciendo algo. La alcaldesa, Fina Linares, acaba de confirmar la adquisición, por parte del consistorio, de los 20.000 metros cuadrados de la finca la Solada para ampliar un conjunto arqueológico del que todavía queda mucho por descubrir. Basta fijarse en el hecho de que hoy solo se puede visitar el 15% de un conglomerado romano cuya extensión se fija entre 19 y 21 hectáreas. La anexión de fincas privadas a la titularidad pública está siendo lento y fragmentado.

Algo se ha avanzado sin duda, pero la intención de fomentar el reconocimiento del conjunto de Pollentia obedece todavía más a un deseo que a una realidad y no depende solo de la suma de terrenos. El conocimiento, la difusión y la investigación tienen muchas vertientes y desde luego, Alcúdia no puede pensar en una oferta histórica y cultural concebida solo desde el punto de vista turístico. Es una tentación que la ubicación de la ciudad romana facilita, pero no cabe prescindir de la población local.