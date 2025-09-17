Críticas en Calvià por el proceso de concesión de ayudas para comprar libros de texto

Izquierda Unida de Calvià ha denunciado que numerosas familias del municipio no han recibido aún las ayudas para la compra de libros y material escolar correspondientes al inicio del curso, lo que, según la formación, ha generado malestar entre los residentes con menos recursos.

El coordinador local de IU, Alfonso Rodríguez, señaló que el coste de los libros puede superar los 800 euros por alumno y subrayó que el retraso en los pagos ha impedido a muchas familias afrontar todos los gastos escolares.

Además, acusó al equipo de gobierno de “inactividad” en materia social y criticó la demora en la entrega de 99 viviendas de protección oficial en Santa Ponça.

Respuesta del Ayuntamiento

Consultado al respecto por este diario, el Ayuntamiento de Calvià aseguró que las ayudas se aprobaron en la junta de gobierno de septiembre y recalcó que la convocatoria no fija una fecha concreta de abono. Según detalló el Consistorio, los pagos pueden realizarse a lo largo de este año y el 31 de diciembre es la fecha límite establecida.

El equipo de gobierno añadió que estas ayudas tienen carácter extraordinario y no forman parte de las competencias obligatorias del municipio, sino que dependen de la decisión anual del ejecutivo local.