El Consell solo ha desaconsejado visitar Sóller por falta de párquing en ocho ocasiones

El Consell de Mallorca ha desaconsejado a los turistas visitar Sóller en ocho ocasiones durante el presente año a través de las pantallas informativas situadas en distintas carreteras de la isla. Así lo aseguran fuentes del departamento de Carreteras de la institución insular, que niegan que los avisos de aparcamientos llenos hayan sido la causa por la que el sector de la restauración del Port de Sóller haya registrado una temporada alta con muchos altibajos en sus cajas que atribuyen a la falta de visitantes.

La controversia la lanzaron restauradores del Port, que consideran que las pantallas “ahuyentan a los clientes”. Estos paneles están situados en varias vías de comunicación de Mallorca y sirven para informar si hay aparcamiento disponible en zonas turísticas de la Serra como Sóller, Cala Tuent y sa Calobra. Los empresarios del Port criticaron que los paneles de las carreteras informan sobre el estado de los estacionamientos de Sóller, pero no los del Port. De hecho aseguraron que se da la circunstancia que “cuando en Sóller están llenos, en el Port todavía hay plazas vacías”.

Pero desde el Consell apuntan que en lo que va de año, las pantallas han informado que el aparcamiento de Sóller está “completo” en ocho ocasiones distintas y tan solo en una de ellas, el 27 de julio, fue en la campaña de verano. Según los registros del Consell, las pantallas informaron de los problemas de aparcamiento los días 17 a 22 de abril (en plena Semana Santa) y durante los días 2 de mayo y 27 de julio pasados. En estas jornadas, los paneles informaron de los problemas de estacionamiento en Sóller entre las 11 y las 19 horas de la tarde.

Los comerciantes pusieron en duda la forma de contabilizar las plazas, ya que hasta hace unas pocas semanas el ayuntamiento no instaló sendas cámaras en los aparcamientos disuasorios de Can Tinet y Los Naranjos para contabilizar el número de plazas libres.