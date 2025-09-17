Binissalem se prepara para su gran fiesta

Después de que tuviera lugar, el pasado 9 de septiembre, la presentación oficial de las Festes des Vermar, todo está a punto para que, este próximo fin de semana, se celebren algunos de los actos más esperados y participativos. Así, el viernes 19 será el turno de la 'Benvinguda a Sa Vermada', un paseo por las principales calles de la localidad que, organizado por el grupo folklórico Tall de Vermadors y la asociación Amics dels Cavalls, pretende ser un homenaje y representación a lo que antiguamente eran las festivas entradas de carros en el pueblo una vez terminada la jornada de trabajo en los viñedos. Durante el recorrido, los integrantes del Tall interpretan las antiguas 'Tonades des vermar' y ofrecen bailes en diferentes puntos. Aquí ya se puede ver a un gran número de participantes luciendo los típicos vestidos tradicionales 'a l’ample'. Una vez finalizado el recorrido, la acción se traslada a la iglesia, con la imposición de bandas a las nuevas 'Vermadores' y 'Vermadors', y seguidamente tiene lugar el pregón, este año a cargo del periodista Daniel Barjacoba.

El sábado es, desde hace años, la jornada que se vive con mayor intensidad. Se empieza con el llamado 'Voltant voltant', un pasacalle previo al conocido como pregón juvenil, en el balcón del Ayuntamiento, popularmente denominado 'chupinazo', que cuenta con la colaboración especial del grupo teatral Xamo Xamo y una respuesta multitudinaria de público. Como también multitudinaria es la batalla de la uva que acontece poco después en un descampado de las afueras del pueblo. Acabada la batalla, toca una buena ducha y prepararse para la 'Festa dels Trepitjadors', a la que hay que hay que asistir, por supuesto, ataviado con el típico 'cassot' o 'vestit de trepitjador'. El acto, como no podía ser de otra manera, nuevamente multitudinario –se calcula que más de 3.000 personas lucen esa prenda–, tiene lugar en la plaza de la iglesia con una comida popular de 'fideus de vermar'. Con todo, la fiesta se alarga hasta bien entrada la noche con la actuación de varios grupos musicales. Cabe señalar que estos dos últimos actos son organizados por el colectivo juvenil Joves des Trui.

El domingo, día 21, por la mañana, es el turno del solemne Homenaje a la Vejez, con una misa en honor a los abuelos y abuelas del pueblo y, posteriormente, una comida a la que asisten los que ya cumplen los ochenta años. Y por la tarde se celebra el tradicional concurso de pisar uva, otro de los actos más esperados y participativos, tanto por adultos como por niños y niñas, y que este año llega a su 25 edición.

La batalla de uvas, otro de los platos fuertes de las fiestas locales. / Manu Mielniezuk

Entramos en la siguiente semana y el primero de los actos que cuenta con una masiva asistencia tiene lugar el jueves, todo un tributo al plato estrella de estas fiestas, los 'fideus de vermar', con la celebración de la Fideuada en la zona de ca n’Arabí. Un acto al que asisten unas 3.000 personas, gran parte de las cuales procedentes de otros municipios de la isla. El viernes, de nuevo, los 'fideus de vermar' son grandes protagonistas en el 'Sopar a la fresca', haciendo maridaje con el vino de Binissalem, como siempre etiquetado para la ocasión. Con diferencia, este es el acto que cuenta con una mayor asistencia de todos los que incluye el programa; el año pasado rondó los 18.000 comensales distribuidos por cerca de setenta calles del pueblo en las que se montaron mesas. El mismo viernes, hacia la 1 de la madrugada, la acción se vive en la plaza, con el espectáculo de fuego o 'Correfoc' a cargo del grupo Sa Fil·loxera.

El sábado, día 27, por la tarde, se podrá disfrutar del desfile de carrozas, será la edición número 43, y se espera una participación cercana a las setenta unidades. Esa misma tarde se procederá a la inauguración de la vigésima edición de la Fira des Vi, que contará con la participación de las bodegas de la Denominación de Origen y continuará abierta al público el domingo. Un domingo en que tendrá lugar el acto central de las fiestas, la Ofrena del Most Novell, a cargo de las 'Vermadores' y 'Vermadors'; además de los bailes de los Gegants, Jaume i Aina, y del grupo folklórico Tall de Vermadors. Con todo, un acto en el que siempre están presentes las principales autoridades de la isla y locales, quienes pronunciarán sus respectivos discursos.

Por la tarde, cerrará la jornada una cada vez más concurrida 'ballada popular', este año con la actuación de los grupos Da-li cebes y S’estol Porrerenc. Y todo ello pudiendo brindar con el vino gratis de varias barricas cedido por la bodega José Luis Ferrer. Unas barricas que suponen todo un símbolo de los inicios de estas fiestas, presentes desde su segunda edición –primera con carácter público–, celebrada en la plaza allá por el lejano 1966. Pues el vino es, sin duda alguna, el gran referente de unas fiestas dedicadas a la vendimia, labor y cosecha cuyo objetivo es, precisamente, la elaboración de los nuevos caldos.