Movilización
Vecinos de s’Arenal se manifestarán el próximo lunes por los problemas en la recogida de basura
Paralelamente, tienen previsto acudir al pleno municipal de Llucmajor de la semana que viene para expresar su descontento
Teresa Tous
Vecinos de s’Arenal de Llucmajor han dicho basta. Para el próximo lunes, han convocado una manifestación para protestar por la gestión de las basuras y los problemas de limpieza, una situación que no afecta sólo a este núcleo, sino a otras zonas residenciales del municipio.
Paralelamente, un grupo de vecinos tiene previsto acudir al pleno ordinario municipal de la semana que viene para expresar su descontento ante el deterioro de calles y parques, así como la insalubridad generada por contenedores de basura desbordados y en mal estado, suciedad persistente y presencia de plagas, como ya informó este diario.
Las quejas de este grupo de residentes de s'Arenal en materia de limpieza urbana se producen en un contexto de descontento vecinal en otras partes del municipio, en especial las urbanizaciones, por los problemas con la recogida de basura.
Vecinos de urbanizaciones
Desde principios del verano, vecinos de urbanizaciones como Maioris, Bahía Grande, Puig de Ros y sa Torre han alertado del deterioro del servicio y la acumulación de residuos que generan malos olores, ratas e insectos.
Ese malestar vecinal llevó este verano a los quintos de la localidad a realizar una acción de protesta dejando un montón de basura en la fachada del Ayuntamiento de Llucmajor, acompañando los desperdicios con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’.
