Una treintena de ocas acaban muertas o heridas tras un ataque de perros en Son Carrió
El propietario afectado alerta a los vecinos que estén vigilantes para que no se produzcan nuevos ataques
Son Carrió
Nuevo capítulo de ataques de perros en una finca de Son Carrió que han herido y matado una treintena de ocas. “Es un desastre”, confiesa Jaume Rosselló que ha vista como el ataque ha diezmado su guarda de ocas. El propietario afectado cuenta que viven en una finca cerca de Son Carrió. Su familia atesoraba con una guarda de 37 ocas. Esta mañana unos perros las han atacado y de ellas, 30 han resultados heridas o muertas. El propietario se ha puesto en contacto con este diario para alertar a los vecinos de la zona y, así, se puedan mantener vigilantes para poner a salvo a sus animales.
Además no ha dudado en acudiar a las oficinas de la Policía Nacional de Manacor para denunciar los hechos.
