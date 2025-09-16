El PP de Inca denuncia la pérdida de 60 plazas de aparcamiento en So na Monda

El grupo municipal del PP de Inca ha denunciado este martes la "pérdida masiva de plazas de aparcamiento en la zona de So na Monda" como consecuencia de una "actuación desproporcionada y mal planificada" en la gestión del arbolado por parte del equipo de gobierno de Virgilio Moreno, que "agrava aún más un problema que ya era muy grave para los vecinos".

El portavoz local del PP, Pedro Mas, ha explicado que "lo que se ha hecho en So na Monda no tiene nada que ver con el proyecto aprobado". Según apunta, el Ayuntamiento ha habilitado alcorques de hasta 2x5 metros, cuando el plan preveía 2x2 metros, y "han eliminado de golpe más de 60 plazas en una zona que ya sufría una grave falta de aparcamiento".

Mas ha calificado la actuación como "una chapuza urbanística que no soluciona nada y genera más malestar", y ha criticado que "la creación de dos aparcamientos disuasorios no compensa la pérdida, porque los problemas de aparcamiento ya estaban allí y ahora se han agravado".

Además, el PP denuncia que los bordillos instalados están provocando daños a vehículos particulares, y que "ya hay vecinos que han tenido que cambiar ruedas por culpa de un diseño mal pensado y nada funcional". Pedro Mas también ha lamentado la falta de planificación en la gestión de las obras: "Antes de eliminar plazas, debían haberse habilitado alternativas reales. Hacerlo al revés es una muestra de mala gestión y de improvisación constante".

Desde el PP de Inca se reclama que las actuaciones de este tipo se consensúen con los vecinos afectados y se tenga en cuenta su día a día: "No se puede gobernar de espaldas a la gente. Los inquers merecen ser escuchados y que no se les empeore la vida con decisiones erráticas", ha añadido Mas, que exige una "rectificación inmediata y la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas, adaptando los bordillos a lo previsto en el plan de arbolado".