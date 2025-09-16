El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas

El hotel Vell Marí, un cuatro estrellas con más de 250 apartamentos y cerca de 900 camas, cerró sus puertas este martes, en plena temporada turística. La decisión llega después de meses de problemas financieros, que habrían tenido su origen en unas ambiciosas reformas que no llegaron a completarse a tiempo.

Obras sin acabar y huéspedes reubicados

Según trabajadores y fuentes cercanas a la gestión del hotel, en invierno se demolieron cuatro de los seis bloques de apartamentos con la intención de reformarlos antes del verano. Sin embargo, las obras no estuvieron listas y el hotel arrancó la temporada con solo dos bloques operativos, a pesar de tener reservas ya confirmadas. Muchos clientes fueron derivados a otros establecimientos, lo que supuso una pérdida de ingresos.

En mayo, a mitad de temporada, se contrató a una nueva constructora y en julio pudieron abrirse dos bloques adicionales. Aun así, el complejo nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento.

Impagos a empleados y caos en el servicio

El desorden no se limitó a la obra. Los empleados denunciaron retrasos constantes en el cobro de sus nóminas, y a mediados de septiembre todavía había salarios pendientes de agosto. La moral del personal cayó y el servicio se resintió.

Las quejas de los clientes se multiplicaron durante el verano en portales como Google o Tripadvisor. Muchos denunciaron cancelaciones de última hora y traslados forzosos a otros hoteles. Quienes sí se alojaron en el Vell Marí criticaron especialmente el buffet, con comida congelada, sobras reutilizadas y una organización precaria.

Cocina improvisada y cortes de luz

Las dificultades económicas alcanzaron también a los proveedores: dejaron de servir alimentos al hotel. Según testimonios internos, los propios cocineros tuvieron que hacer compras en un supermercado cercano para poder sacar adelante los menús.

El 3 de septiembre la situación empeoró: se cortó el suministro eléctrico por impago. El hotel funcionó a duras penas con generadores de emergencia que no cubrían toda la instalación. Varios huéspedes se vieron obligados a usar linternas para moverse por los pasillos y la climatización quedó fuera de servicio.

Ante tal panorama, la mayoría de turistas abandonaron el hotel. El lunes (15 de septiembre) apenas quedaban nueve apartamentos ocupados. El futuro del complejo es incierto, aunque circulan rumores de que la cadena Zafiro habría mostrado interés en la propiedad.

Larga historia de problemas

El Vell Marí fue construido hace más de dos décadas y en sus inicios operó bajo la marca Iberostar. Más tarde, la propietaria gestionó el hotel de forma independiente, ya entonces con conflictos por los pagos a los empleados. En 2018 se arrendó a la cadena Fergus, pero el contrato se rescindió poco después del estallido de la pandemia.

Antonio Sánchez, representante de UGT en la zona de Alcúdia, asegura que incluso se han detectado irregularidades en las bajas médicas, ya que algunos empleados no recibieron la parte del salario cubierta por la empresa. Esto podría implicar una apropiación indebida de fondos públicos procedentes de la Seguridad Social y las mutuas. Inspectores del Ministerio de Trabajo habrían acudido en varias ocasiones al establecimiento para investigar la situación.