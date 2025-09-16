El hedor de excrementos de gallina desata la indignación vecinal y obliga a actuar al Ayuntamiento de Manacor

El fuerte olor a excrementos de gallina, procedente de tierras de una conocida empresa manacorina del sector, que durante la última semana ha transformado el aire de la ciudad de Manacor en un hedor difícil de soportar y que en fincas rústicas ha impedido incluso tareas tan básicas como tender la ropa con tranquilidad, ha encontrado finalmente una respuesta municipal.

El Ayuntamiento ha anunciado este lunes por la tarde el traslado a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la denuncia por una posible mala práctica en la gestión de gallinaza en una finca rústica del término municipal, de la cual no se han facilitado más datos.

Gallinaza en Manacor. / Sebastià Sansó

Según informes de la Policía Local y de técnicos de los servicios municipales, “el pasado 9 de septiembre se detectó el vertido de gallinaza en una parcela manacorina, y el 15 del mismo mes (es decir, hoy) se comprobó que los excrementos aún permanecían esparcidos, tanto en esta finca como en una parcela adyacente”.

Estas circunstancias indicarían que se habrían superado las 72 horas establecidas para el enterramiento de este tipo de residuos, tal y como prevé la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de Baleares.

Zona de Justaní

En cualquier caso, y según ha podido saber este rotativo, uno de los terrenos agrícolas más afectados por estos vertidos de gallinaza se encuentra en la zona de Justaní, cerca de la histórica finca manacorina de Albocàsser, siguiendo el camino de Son Fangos. Vecinos de esta y otras zonas rurales del municipio llevan días denunciando ante el Ayuntamiento que los fuertes olores les impiden hacer vida normal. Al mismo tiempo, los vecinos están muy preocupados de que las filtraciones de excrementos puedan llegar a sus pozos o a los acuíferos cercanos, por lo que reclaman también una investigación por parte de Recursos Hídricos.

Como consecuencia de estos vertidos, se registraron olores intensos que han ido generando quejas vecinales, no solo en la zona próxima, sino que incluso han llegado —como decíamos— al núcleo urbano de Manacor. “Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos y ha motivado la intervención de las autoridades”, explica ahora el consistorio, que recuerda que ya hace tres años denunció a la misma empresa avícola ante la Conselleria de Agricultura y el Seprona por hechos similares, en un claro ejemplo de gestión incorrecta de los residuos ganaderos en la zona.

Sebastià Llodrà Oliver, delegado de la Policía Local, ha afirmado que “la protección del medio ambiente y la convivencia ciudadana son una prioridad para este Ayuntamiento. No permitiremos prácticas que vulneren la normativa vigente y que generen perjuicios a la población”.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta gestión de los residuos ganaderos, el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación disponible, “incluyendo informes y fotografías, a la Dirección General para que pueda evaluar la situación y, en su caso, adoptar las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias”.

Olores recurrentes

Y es que aunque el hedor comenzó hace unos cinco años, en mayo de 2022 las quejas por el mal olor que llegaba por las noches a Manacor ya eran un tema recurrente de conversación y malestar. La responsable fue nuevamente la ‘gallinaza’ que se había vertido por toneladas en la zona de Son Suau (justo detrás de Sant Cirga), junto a la carretera entre Manacor y Portocristo. Unos vertidos que el Ayuntamiento de Manacor puso en conocimiento del AMAS (técnicos de Medio Ambiente del Govern) y de la Dirección General de Recursos Hídricos.

Como ya ocurrió en los meses de marzo y julio de 2020, se vertieron excrementos de gallina en tierras que en teoría debían ser productivas. Lo que obligó a la Conselleria a abrir un expediente para comprobar si la proporción de toneladas por metro cuadrado sobrepasaba los límites permitidos por la ley agraria, y si efectivamente la ‘gallinaza’ servía de abono para la producción agrícola o simplemente se había vertido como si fuera un estercolero.