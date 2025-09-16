La excavación en el Castell d'Alaró descubre nuevas estructuras y un aljibe más profundo
Estos descubrimientos aportan una información muy valiosa sobre la configuración histórica del recinto
La excavación arqueológica en el Castell d'Alaró han dejado al descubierto nuevas estructuras del monumento y un aljibe más profundo de lo que se pensaba hasta ahora, dos hechos que aportan una información muy valiosa sobre la configuración histórica del recinto.
El Consell de Mallorca ha detallado que estas excavaciones, que comenzaron el pasado mes de julio, representan una intervención pionera que marca un antes y un después en la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC).
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han visitado hoy el castillo acompañados del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, para conocer de primera mano la evolución de los trabajos.
Durante la visita, el arqueólogo responsable de la intervención, Gabriel Llodrà, ha compartido con los asistentes los primeros descubrimientos de los trabajos de excavación, que reflejan que el sondeo interior "ha revelado una profundidad inesperada del aljibe", lo que les ha sorprendido "gratamente".
Intervención
El proyecto, largamente reivindicado por la ciudadanía y las instituciones locales, fue presentado al Ministerio de Cultura, propietario de parte del monumento, y se lleva a cabo después de que el Consell de Mallorca pidiera reiteradamente la cesión temporal del castillo para poder intervenir.
La institución insular asegura que, ante la falta de respuesta, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Alaró firmaron el pasado mes de enero un convenio de colaboración que ha permitido comenzar las obras con una inversión inicial de 138.000 euros.
