Contagio selecto para Mallorca

Ya es casualidad que el día señalado para el inicio de la segunda campaña de vacunación contra la lengua azul, el Govern decrete la emergencia sanitaria por la aparición de un brote de variedad más grave en una explotación ganadera de Bunyola. Es inevitable, la coincidencia invita a la especulación sobre si algo se intuía ya o se se guardaba en buen sigilo para no adelantar alarmas y disponer de un mínimo de recursos de prevención en el inevitable momento de saltar la novedad, como ha ocurrido ahora. En secuencias precedentes de la lengua azul, la Administración ha estado más desprevenida.

No hay riesgo de contagio humano, el conseller Simonet llama a la calma pero, aún con seguridad alimentaria, es inevitable la preocupación entre un sector ganadero en grave posibilidad de perder sus animales, y para el consumidor tampoco es plan proveerse de carne de enfermedad no transmisible, de ahí la importancia de la vacunación.

Incluso los contagios animales tienen preferencia por una Mallorca a la que el Mediterráneo no aísla de males contaminantes. Por si faltara saturación, también se instala la de plagas sin respetar cánones que podrían responder a una cierta lógica. Se cree que la variante del serotipo 8, localizada ahora en Bunyola, tiene su origen en los Países Bajos, con tránsito en Francia y Portugal y desde la ancha Castilla se ha saltado el Levante peninsular con prisas para llegar a Mallorca. De momento, 156 ovejas bunyolines pagan las primeras consecuencias y ya se advierte que, a falta de conocer el resultado de analíticas, puede haber focos adicionales.

Algo de dimensiones considerables debe merodear por las inmediaciones de este archipiélago porque una administración pillada demasiadas veces desprevenida, o con el pie cambiado, esta vez ya ha instalado un laboratorio específico, contratado a tres veterinarios adicionales y más administrativos. Ahora hay dos variantes de la lengua azul a las que hacer frente. Visto el desarrollo de los acontecimientos, todo indica que será un trabajo, una lucha constante, para los próximos años.