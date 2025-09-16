Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”

Comerciantes y restauradores del Port de Sóller han expresado su malestar por la notable bajada de clientes que atribuyen a la señalización instalada en distintas carreteras de la isla para informar sobre la ocupación de los aparcamientos de Sóller.

Los afectados aseguran que los paneles informativos (como el situado en la carretera de Sóller) ofrecen datos imprecisos y, además, solo hacen referencia a los aparcamientos del centro de Sóller. “Estas pantallas desvían visitantes del Port”, denuncian, ya que en numerosas ocasiones aparecen como completos los estacionamientos del municipio mientras los del Port, como los de Lepanto o Infante Lois, cuentan con decenas de plazas libres.

El sector lamenta que la información resulte “genérica y alejada de la realidad”, ya que incluso al anochecer los paneles siguen marcando lleno cuando tanto en Sóller como en el Port hay espacio suficiente. En su opinión, lejos de resolver el problema del tráfico, el sistema ha creado un “efecto disuasorio” que afecta directamente a la economía de los establecimientos.

La preocupación se ha agudizado tras el final de la temporada alta, cuando la afluencia de visitantes desciende de forma natural. “Las pantallas continúan diciendo que los aparcamientos están llenos mientras los del Port permanecen semivacíos”, explican los comerciantes.

Ya en junio y julio, el sector lanzó la voz de alarma: algunos negocios se vieron obligados a adelantar vacaciones del personal e incluso a realizar despidos. Ahora, consideran que la señalización ha empeorado todavía más la situación en una temporada turística más floja de lo esperado.

La instalación de los paneles fue promovida por el Consell de Mallorca con apoyo de varios ayuntamientos de la comarca, con el objetivo de reducir la saturación en las carreteras de Sóller, Cala Tuent y Sa Calobra.

Información veraz

Sin embargo, los restauradores critican que “con dos cámaras colocadas en los aparcamientos de Can Tinet y Los Naranjos, que apenas suman 150 plazas, condicionen el flujo de visitantes al Port, que cuenta con más de 400 plazas, muchas de ellas vacías”. Reclaman que la señalización ofrezca información veraz y más detallada para evitar un perjuicio económico que, según denuncian, “ya se ha hecho notar” en el bolsillo de los empresarios.