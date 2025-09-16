Ocupación
Calvià lanza un programa para emprendedores locales con 10.000 euros en becas y premios
El programa ofrece formación gratuita, mentoría y apoyo económico a los participantes seleccionados
El Ayuntamiento ha lanzado el programa Calvià Emprèn, una iniciativa destinada a apoyar a residentes del municipio que dispongan de una idea de negocio en fase inicial. Las entrevistas de selección se celebrarán a lo largo del mes de septiembre.
El proyecto ofrece un itinerario de formación y consultoría gratuita para 15 personas seleccionadas, que incluye talleres presenciales y sesiones de mentoría personalizada.
La formación, que comenzará el 14 de octubre, abarcará desde el análisis de mercado y la viabilidad económica hasta la elaboración de planes de marketing digital y formación en oratoria.
Los participantes que completen el programa recibirán un incentivo económico de 400 euros. Además, en la Gala Final del 27 de noviembre se entregarán premios de 3.000 euros al mejor proyecto y de 500 euros al segundo y tercer clasificado.
Proyectos empresariales
El equipo docente está integrado por profesionales especializados en proyectos empresariales, marketing y oratoria, bajo la coordinación de Marvin Singhateh, formador y consultor de Sales & Fit.
Las personas interesadas pueden acceder a toda la información detallada sobre el programa, los contenidos y el calendario en la página web del IFOC.
- Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
- Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
- Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios
- Fallece a los 97 años Isabel Ribas Vives, propietaria de la 'possessió' de Son Marroig
- El Govern declara la emergencia sanitaria animal en Mallorca por un foco de lengua azul en Bunyola