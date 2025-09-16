Calvià lanza un programa para emprendedores locales con 10.000 euros en becas y premios

El Ayuntamiento ha lanzado el programa Calvià Emprèn, una iniciativa destinada a apoyar a residentes del municipio que dispongan de una idea de negocio en fase inicial. Las entrevistas de selección se celebrarán a lo largo del mes de septiembre.

El proyecto ofrece un itinerario de formación y consultoría gratuita para 15 personas seleccionadas, que incluye talleres presenciales y sesiones de mentoría personalizada.

La formación, que comenzará el 14 de octubre, abarcará desde el análisis de mercado y la viabilidad económica hasta la elaboración de planes de marketing digital y formación en oratoria.

Los participantes que completen el programa recibirán un incentivo económico de 400 euros. Además, en la Gala Final del 27 de noviembre se entregarán premios de 3.000 euros al mejor proyecto y de 500 euros al segundo y tercer clasificado.

Proyectos empresariales

El equipo docente está integrado por profesionales especializados en proyectos empresariales, marketing y oratoria, bajo la coordinación de Marvin Singhateh, formador y consultor de Sales & Fit.

Las personas interesadas pueden acceder a toda la información detallada sobre el programa, los contenidos y el calendario en la página web del IFOC.