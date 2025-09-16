Alcúdia compra una finca de Pollentia por 220.000 euros

El Ayuntamiento de Alcúdia ha informado este martes de la adquisición por parte de la institución municipal de la finca 'la Solada', ubicada en el ámbito de la zona arqueológica de Pollentia, por 220.000 euros. La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, firmó ante notario el pasado miércoles día 10 de septiembre la compraventa de la finca, situada en el polígono 4, parcela 412, dentro de la zona arqueológica, con una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados.

El precio de adquisición ha sido de 220.000 euros, de los que 100.000 euros provienen de una subvención del Consell de Mallorca destinada a la adquisición de terrenos con yacimientos arqueológicos en la isla. Actualmente, el Ayuntamiento se encuentra en proceso de redacción del Plan Especial de la Zona Arqueológica de Pollentia, y "esta compra se enmarca dentro de la estrategia municipal de adquirir los terrenos que todavía permanecen en manos privadas en el área arqueológica", explica la institución municipal.

Asimismo, el Consistorio añade que el objetivo de esta iniciativa es "fomentar el reconocimiento del conjunto de Pollentia, garantizando su preservación, restauración, estudio, investigación, conocimiento y difusión, así como el acceso mediante la visita pública del yacimiento". "Al mismo tiempo, se contribuye a incrementar la oferta histórica y cultural del municipio y a reforzar el compromiso de Alcúdia con la protección y proyección de su patrimonio".

Representación gráfica de la finca que ha comprado el municipio de Alcúdia. / Ajuntament

Cabe recordar que hace dos años se cumplió el primer siglo desde el inicio de las excavaciones en la ciudad romana de Alcúdia. Actualmente, puede visitarse aproximadamente un 15% de la antigua población, cuya extensión podría oscilar entre las 19 y las 21 hectáreas. El objetivo del Ayuntamiento es aglutinar el máximo posible de terrenos vinculados a la zona arqueólogica.

El pasado mes de junio, el pleno municipal aprobó una moción socialista mediante la que se reclamaba al gobierno central y al Consell de Mallorca la cesión integral de todas las fincas de la zona arqueológica al Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia, con el objetivo de facilitar la gestión integral y la planificación a largo plazo de esta importante área histórica. El Consistorio considera que la actual titularidad dispersa de los terrenos de Pollentia genera importantes limitaciones para acceder a subvenciones, licitar obras o ejecutar actuaciones arqueológicas.

En 1974, los terrenos de la zona arqueológica fueron declarados conjunto historicoartístico y en la misma década el Estado español expropió hasta doce fincas del entorno, mientras que el Consell también compró otras seis parcelas. Por su parte, el Consorci, creado en el año 2000 con la participación del Govern, el Consell, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Alcúdia, ha adquirido otras dos fincas y desde su fundación ha llevado a cabo “trabajos de mantenimiento, conservación, restauración, protección y difusión de los restos arqueológicos de la antigua ciudad romana”. Con la adquisición de la finca 'la Solada' se amplía el patrimonio público en esta zona de gran interés histórico del norte de Mallorca.