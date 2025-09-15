Reparar los pantalanes del puerto de la Colònia de Sant Jordi costará 1,4 millones
Las obras empezarán en noviembre y se prolongarán durante siete meses
PortsIB ha aprobado este lunes la reparación de los pantalanes y del muelle de ribera en el puerto de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, cuya actuación cuenta con un presupuesto de 1,47 millones de euros y comenzará en noviembre Este organismo dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado el expediente de contratación para llevar a cabo estas obras de reparación.
El presupuesto total de la actuación es de 1.470.339,42 euros con IVA incluido, de los cuales 1.429.801,45 euros se destinan a la ejecución de las obras y 40.537,97 euros a la gestión de residuos.
El plazo de ejecución será de siete meses, con inicio previsto en noviembre, una vez firmada el acta de replanteo.
Actuación
La actuación permitirá restaurar las estructuras del muelle y de los pantalanes, renovar servicios esenciales y garantizar la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de esta infraestructura portuaria clave para el tráfico marítimo de la zona.
Con esta intervención, la Conselleria pretende reafirmar su compromiso con la modernización y conservación de las infraestructuras portuarias.
