El primer bingo solidario de ses Salines recauda 3.400 euros a favor de la lucha contra el cáncer

En el marco de las fiestas de Sant Bartomeu, ses Salines celebró su primer bingo solidario que ha permitido recaudar 3.423,50 euros gracias a la implicación de la ciudadanía y de la colaboración de los establecimientos locales. Esta recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer. El acto estuvo organizado por el Ayuntamiento y la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer de ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

“La solidaridad y la participación han superado todas las expectativas. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer de todo corazón a todos los vecinos y establecimientos que han colaborado, demostrando que juntos podemos conseguir grandes cosas”, ha declarado la concejala de Servicios Sociales, Dolores Sánchez.

“Este Bingo Solidario es un ejemplo de que, cuando pueblo y asociaciones trabajamos juntos, somos capaces de generar esperanza y apoyo a las personas que más lo necesitan”, ha añadido Patricia Mesquida, concejala de Educación y Primera Infancia.