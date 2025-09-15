El Govern declara la emergencia sanitaria animal en Mallorca por un foco de lengua azul en Bunyola

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha anunciado este lunes la declaración de emergencia sanitaria animal en Mallorca tras confirmarse un foco de lengua azul del serotipo 3 en una explotación ganadera de Bunyola con 156 ovejas. También se ha identificado la posibilidad de dos focos adicionales, pendientes de análisis en el laboratorio de referencia.

El Ejecutivo autonómico lanzó un mensaje de tranquilidad al recordar que, en ningún caso, esta patología afecta a la población humana. "No se transmite a las personas y la carne de cordero es absolutamente comestible", enfatizó el conseller Joan Simonet.

En una rueda de prensa, Simonet y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, explicaron que se empezará de forma prioritaria la vacunación en un radio de 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada, en instalaciones de Palma, Marratxí, Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, Deià, Banyalbufar, Bunyola, Santa Maria, Sóller y Alaró.

El Govern ha confirmado que, junto con esta campaña de inmunización específica, se continuará con la prevista contra el serotipo 8. Para ello se dispone de 50.000 dosis iniciales y se ha aprobado un contrato de emergencia para adquirir unas 200.000 vacunas adicionales.

Las medidas de control incluyen restricciones de movimiento de ganado de Mallorca. Además, los animales solo podrán ser trasladados al matadero con certificado sanitario.

Paralelamente, el Ejecutivo autonómico reforzará el Servicio de Ganadería con tres veterinarios y tres administrativos adicionales, y pondrá en marcha un laboratorio propio para agilizar los análisis sin necesidad de enviar las muestras a la península.

Serotipo 3

Fernández explicó que el serotipo 3 "es más grave que el 8", el último del que se había tenido constancia en la isla y cuya situación se daba por controlada. Recordó el director general que, el año pasado, el Ministerio y las comunidades autónomas ya expresaron su preocupación cuando apareció la variante en la península, lo que hizo que se encargase una "fabricación masiva" de vacunas.

Según relató el alto cargo autonómico, el serotipo procedía de Países Bajos, desde donde entró a Francia. De ahí dio el salto a Portugal y posteriormente a España. Hasta la fecha, dijo Fernández, se ha detectado su presencia en dos terceras partes de la península. Lo que llama la atención es que no había ningún foco en la zona del levante, pero, aun así, de algún modo ha logrado dar el salto a Mallorca, agregó el director general.