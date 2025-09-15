Obras para mejorar las carreteras de la Serra de Tramuntana: El Consell invertirá más de seis millones en el Coll de Sóller y sa Calobra

El Consell de Mallorca prevé llevar a cabo un importante plan de mejora del firme en dos de las carreteras más emblemáticas de la Serra de Tramuntana: el Coll de Sóller y sa Calobra. Las obras se llevarán a cabo durante los meses de invierno, aprovechando la temporada baja, con el objetivo de subsanar las deficiencias acumuladas por el intenso desgaste de la calzada.

Proyecto de mejora de las carreteras de la Serra

En el caso del Coll de Sóller, se prevé una pavimentación integral de 13 kilómetros de vía, con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros. La actuación incluirá también el tramo comprendido entre la boca norte del túnel y la rotonda de Can Repic, ya en Sóller, uno de los puntos que más deterioro presenta debido al elevado volumen de tráfico que soporta diariamente.

Por su parte, la carretera de sa Calobra recibirá una inversión de tres millones de euros destinada a renovar 13,3 kilómetros de firme. El proyecto contempla además la sustitución de barreras de seguridad y la actualización de la señalización vial a lo largo del pintoresco recorrido.

Unas obras todavía sin licitación

El Consell prevé que el proceso de licitación de las obras en la Serra de Tramuntana se abrirá próximamente con el fin de que puedan ejecutarse en los meses de invierno. Estas actuaciones permitirán mejorar unas carreteras muy transitadas durante la temporada turística.