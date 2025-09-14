Nueva vida marina en Puerto Portals: Retiran más de tres toneladas de basura del fondo del mar

Latas, colillas, motores, vidrios, planchas de fibra, cadenas metálicas, cables de acero, tubos de plástico,… y así un largo etcétera de materiales hasta sumar la friolera de más de 3.100 kilos de residuos. Todo ello rescatado del fondo del mar del arenal de Puerto Portals, donde este sábado se le dio una nueva vida. O al menos una menos contaminante. Y es que hasta una embarcación de siete metros fue extraída de estas cristalinas aguas, cada vez más enturbiadas por la huella humana.

Extraen del mar una placa de acero oxidada. / Juanlu Iglesias

Todo ello fue posible gracias a las más de 80 personas entre buceadores profesionales, voluntariado y amantes del mar que se han sumado este sábado por la mañana, bajo un sol de justicia, a la ardua tarea de limpieza del fondo del mar así como la superficie del arenal de la playa aledaña a Marineland. Eran las nueve de la mañana cuando el escuadrón se puso manos a la obra y hasta el mediodía no dieron por finalizada la jornada. Y de ahí se extrajo de todo: un tubo de acero oxidado de más de seis metro de largo, enormes planchas metálicas, hasta todo tipo de envases y colillas.

Extraen una embarcación de siete metros del mar

Unos trabajos que han generado una gran expectación entre los extranjeros y residentes que se encontraban en el arenal en esos momentos. Aunque, sin duda, el momento óptimo de la jornada lo ha protagonizado la embarcación de hasta siete metros que ha sido extraída del agua con una grúa de gran tonelaje. Los presentes han observado con asombro cómo sacaban del agua la barca mientras otros no han dudado en inmortalizar el momento con sus teléfonos móviles.

Momento en el que la grúa retira del agua una embarcación en Puerto Portals. / Juanlu Iglesias

Era la primera vez que esta jornada, que forma parte del programa de sostenibilidad Blue Marina, y que cuenta con la colaboración de entidades como Protemar, Mar de Fondo, Big Blue Diving y el Ayuntamiento de Calvià, disponía de este tipo de maquinaria. En concreto la de este sábado fue la segunda edición que se celebraba y en palabras de la organización fue “todo un éxito”.

“Unir fuerzas para cuidar y proteger nuestros mares"

"Hoy hemos vivido una jornada muy especial al conseguir retirar más de 3.100 kilos de residuos de esta zona, incluida la embarcación hundida que llevaba años en el fondo”, ha aseveradoElena Seijas, responsable de comunicación de Puerto Portals, quien ha hecho hincapié en que ese es precisamente el espíritu de Blue Marina: “Unir fuerzas para cuidar y proteger nuestros mares".

Retiran un tubo de más de seis metros del agua. / Juanlu Iglesias

En la misma línea se ha pronunciado Manuel Sánchez, presidente de Protemar, quien ha detallado durante su breve parlamento que la entidad lleva desde 1987 limpiando fondos marinos, consiguiendo retirar, a día de hoy, unas mil toneladas de residuos en total. Y la jornada de este sábado en Puerto Portals ha sido un ejemplo más de su admirable trabajo.

Alertan de la grave situación de los fondos marinos de Mallorca

Aunque Sánchez ha sido más allá y ha aprovechado la ocasión para alertar sobre la grave situación de los fondos marinos en la isla. "La salud de los fondos de Mallorca es muy mala. Antes veíamos estrellas de mar y mucha más vida marina. Ahora, en muchas zonas, casi no queda nada porque el mar está contaminadísimo”, ha afirmado, al tiempo que ha enumerado los residuos con los que se acaban encontrando, que van desde plásticos, microplásticos, baterías y electrodomésticos, hasta embarcaciones hundidas “que algunos abandonan para no pagar su reciclaje”. “Es una situación muy preocupante que tenemos que visibilizar", arguyó. Por ello, jornadas como las de este sábado son fundamentales para el Planeta, aunque -han remarcado- ojalá no se tuvieran que dar.