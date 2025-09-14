De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años

El año 2005 marcó el nacimiento de una de las tradiciones más singulares y atrevidas de Mallorca: la Correguda en roba interior de Bunyola. Lo que comenzó como una ocurrencia de un grupo de amigos ha terminado por convertirse en una fiesta imprescindible.

Así nació la Correguda en roba interior en Bunyola

«En Bunyola no había nada que nos hiciera sentir orgullosos de nuestras fiestas, nada que nos hiciera participar de verdad», recuerda Eduard Riera, uno de los fundadores. «Éramos un grupo de amigos que siempre que íbamos de verbena acabábamos en calzoncillos. Coincidió que uno de ellos había visto en el País Vasco una carrera en ropa interior durante San Silvestre y decidimos hacerla durante las fiestas de Sant Mateu», añade.

La 'correguda' recorre las calles de la localidad de Bunyola. / DM

Ese primer año fueron unos cuarenta chicos y unas diez chicas. «El bar Limoix era nuestro centro neurálgico y nos dio apoyo. Estábamos un poco asustados y, para animar a la gente, les dijimos que todos los que vinieran en ropa interior tendrían cerveza gratis. Durante los diez primeros años los organizadores comprábamos barriles y los repartíamos. El año pasado llegamos a dar dos mil litros», explica Riera.

«En aquel debut no existían redes sociales, pero lo anunciamos en el programa de fiestas y hubo muchísimos curiosos e incluso la policía local. El grupo improvisó un rincón llamado ‘desvestidor’, dentro del bar. De hecho, un agente entró y nos dijo: ‘¿Salís o no?’ Nos desvestimos y salimos con el grito de guerra de "¡cobardes, cobardes!", recuerda Riera entre risas.

Los primeros metros se corrían tras encenderse una hilera de petardos delante de la fachada de la iglesia, pero enseguida la carrera se transformaba en lo que los bunyolins definen como «una simple passejada pel poble».

Tradición viva

Para Riera, la Correguda se enmarca en un movimiento generacional: «En Mallorca había la sensación de que dejábamos de ser nosotros. Queríamos una fiesta participativa, alejarnos un poco de la parte folclórica y solemne, y sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Las nuevas generaciones inventamos lo que llamamos neofiestas».

Un momento de la celebración de la fiesta. / DM

Dos décadas después, la carrera se ha consolidado como «una celebración transgresora, que interpela y llega al límite». «El primer año mucha gente renegaba de nosotros por hacer esto. Hoy la fiesta ha crecido tanto que tiene que ser para todos los públicos», afirma.

Rituales y pregón

Con el tiempo, la Correguda fue incorporando rituales que la conectaron todavía más con la identidad local. Los días previos, antes del pregón y del Txupinasso también se cuelga en el Castellet, la ropa interior de la geganta Bàrbara enseña que marca el inicio de las fiestas patronales. El mismo día de la carrera, una hilera de bunyolins junto a los xeremiers suben al Castellet a buscar la ropa interior de la geganta Bàrbara de modo que también puedan «participar» en el desfile.

Desde 2010, el acto arranca cada año con un pregón a cargo de personalidades conocidas, cuya identidad no se revela hasta el último momento. Han pasado por el balcón nombres como Pau Debon (Antònia Font), Rafel Ramis, El Casta, Macu Suau, Pep Noguera, Mateu Xurí y Marga Servera, Daniel Higiénico, Cucorba, Ossifar y, el año pasado, los influencers Toni Horrach y Toni Rabassó.

Algunos de los participantes de la fiesta en ediciones pasadas, como Pau Debon. / DM

Fiesta y protesta

Lo que nació como una broma irreverente pronto se convirtió también en espacio de reivindicación. En 2012, «durante la protesta por el anuncio del cierre del Hospital Joan March de Bunyola y el Hospital General de Palma, muchos se disfrazaron de médicos y guardias civiles en calzoncillos. Ese mismo año se repartieron máscaras con la cara del alcalde Jaume Isern bajo el lema encubierto ‘el alcalde también participa en la correguda’», explica

En 2013, con la huelga educativa contra el Govern de Bauzá, muchos participantes adoptaron el color verde. «Ese año, los maestros de la escuela pública de Bunyola quisieron vender cocas para apoyar la huelga, pero el Ayuntamiento no lo permitió», recuerda Bàrbara Suau. Aun así, lo hicieron desde la entrada de una casa particular de la plaza.

Hubo también intentos de suavizar la fiesta cambiando el espacio de encuentro o incluso el nombre. El Ayuntamiento propuso sustituir «correguda» por «cursa», al considerar que el término podía tener connotaciones sexuales. La respuesta popular fue firme: «Es una palabra bien utilizada y forma parte de nuestra tradición», explica Bàrbara Suau.

Disfraces y creatividad

La imaginación es uno de los pilares de la Correguda. «No podría quedarme con un solo disfraz», admite Riera. «Cuando damos los premios valoramos el más elaborado y el más creativo, y la imaginación es brutal. Un año hubo hasta un caballo; otros vinieron con un váter portátil, con un tren que tapaba las ‘vergüenzas’ o con disfraces de crítica política y social», apunta Eduard. «También han aparecido personajes internacionales como Donald Trump, el Papa o el rey Juan Carlos con el elefante», añade Suau.

Un grupo de jóvenes disfrazados. / DM

El universo de la 'Correguda'

La fiesta ha generado todo un universo cultural propio. Algunos balcones del pueblo y calles se adornan con ropa interior; en 2017, Adrián Riera creó un videojuego inspirado en la carrera; y la asociación cultural Quin Ubiti, expresión bunyolina que significa «ir de aquí para allá», colabora activamente en la organización.

La música también ha tenido un papel esencial. La canción oficial, compuesta por Eduard Riera, musicada por Joan Muntaner (Xanguito) e interpretada por Pau Debon, vocalista de Antònia Font, es ya el himno de la Correguda.

Cada edición cuenta además con un vídeo promocional. Este año ha sido producido por Ferran Bex, codirector de la serie Norats, y ha levantado cierta polémica, hecho que ha motivado el cambio de parte del vídeo.

Anécdotas inolvidables

La Correguda ha dejado estampas memorables. Una de las más conocidas ocurrió en la primera edición: Toni Xango, disfrazado de pirata con una cinta de tela tapándole las partes íntimas, se detuvo delante de un portal donde dos ancianas observaban. Dio un beso a una de ellas, mientras la otra se llevaba las manos a la cabeza. La foto terminó en la portada de la revista local de Bunyola, Es Castellet.

Masificación y evolución

Hoy, la Correguda en roba interior reúne unos mil quinientos corredores y hasta 3.000 espectadores. El ambiente empieza desde las 15:00 h, aunque la concentración oficial es a las 17:00 h. Las comparsas más elaboradas suelen ser las últimas en desfilar, incluso algunas llegan con carrozas. Tras el pregón y la traca delante de la iglesia, la carrera arranca: unos corren los primeros metros, otros simplemente pasean en un recorrido de un kilómetro que atraviesa seis calles.

El evento ha evolucionado de una carrera de jóvenes en calzoncillos a un auténtico carnaval de verano en el que participan todas las edades. «Los que ahora tienen veinte años ya nacieron con esta fiesta. De hecho, casi no hay espectadores infantiles porque prácticamente todos los que asisten a la fiesta participan», señala Suau. La única franja poco representada es la tercera edad.

Riera lanza un mensaje de optimismo: «Bunyola aún no se ha masificado como otros lugares. Si la gente viene con respeto y ganas de pasarlo bien, no hay ningún problema. Todos los bunyolins que hemos querido participar lo hemos hecho». Para Eduard Riera, la Correguda en roba interior tiene un significado claro: «Celebramos la vida, la juventud, las ganas de vivir y ese sentimiento de comunión, de catarsis popular, de que no tenemos nada que esconder».